Şahan’dan akaryakıt zammına ilginç öneri: Her benzinlikte bir halay başı…

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldi. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar zam haberinin ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurdu.

Zam haberinin ardından tepkisini sosyal medya hesabından gösteren ünlü komedyen Şahan Gökbakar çarpıcı bir de öneri de bulundu. Gökbakar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“TUTTUĞUNU HALAYA KATACAK”

“Akaryakıta her gece zam geliyor. 20tlyi gecti heralde litresi. Bence yapılması gereken şey, şaaaaak direk 30tl yapacan, sonra 1 hafta bu şekilde tutup, bir gece de şaaaak %25 indirim. 22.5tl ye indirecen. Her benzinlikte bir halay başı hazir olacak. Tuttuğunu halaya katacak…”

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