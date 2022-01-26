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Sakarya Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak

Sakarya Üniversitesi KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 80 sözleşmeli personel alımı yapacak.

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Sakarya Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ilgili maddelerine göre 80 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Adaylar başvurularını 9 Şubat 2022 tarihine kadar şahsen yapacak.

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