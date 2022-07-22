Sakarya’da genç kızı taciz edip dövmüştü, suç kaydı kabarıkmış

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sözlü tacizde bulunduğu Ş.Ö.'yü (20) sığındığı tekel bayisinde öldüresiye döven evli ve 4 çocuk babası Talip Altındal'ın kasten yaralama suçundan 3 kaydının olduğu belirlendi.

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İstanbul’dan ailesiyle birlikte tatil için Karasu’ya gelen Ş.Ö., 18 Temmuz akşamı eve dönerken otomobiliyle yanına yaklaşan Talip Altındal tarafından sözlü tacize uğradı.

Talip Altındal’a sözlü karşılık veren genç kız, tacizin devam etmesiyle cep telefonunu çıkararak Altındal’ın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti.

Genç kızın kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine Talip Altındal, otomobiliyle Ş.Ö.’yü ezmeye çalıştı. Bunu üzerine Ş.Ö. bir tekel bayisine sığındı. Büfeye giren Talip Altındal, Ş.Ö.’ye saldırarak tekme tokat dövdü.

Talip Altındal’ın saldırısından kaçmaya çalışan Ş.Ö., depo olarak kullanılan alanda da dehşeti yaşadı. Altındal bu sırada, “Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin” diyerek genç kızın telefonunu kırdı.

Ş.Ö. son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye attı, bir kadının otomobiline sığındı. Tekel bayisinden çıkarak otomobiline yönelen Talip Altındal, eline aldığı silahla, iddiaya göre caddede bulunanları tehdit etti. Otomobiline sığındığı kadın tarafından polis merkezine götürülen Ş.Ö, şüpheliden şikayetçi oldu.

EVLİ VE 4 ÇOCUK BABASI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kısa sürede Talip Altındal’ı yakalayarak gözaltına aldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Talip Altındal’ın fındık bahçesi olduğu, düzenli bir işinin bulunmadığı belirlendi.

NE YAPTIĞINI BİLMEDEN SALDIRDIĞINI SÖYLEDİ

Altındal’ın kasten yaralama suçundan 3 sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Talip Altındal ifadesinde, aracında bulunduğu sırada Ş.Ö.’nün gelip kendisine vurduğunu ileri sürerek, kendisinin ise ne yaptığını bilmeden saldırdığını söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Altındal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

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