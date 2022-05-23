Şampiyon motosikletçinin vurulma anı kamerada

Türkiye Motosiklet Drag Yarışları eski şampiyonu Mustafa Adımı (43), gittiği çorbacıda vurarak öldüren çalışanı Yusuf Sivridağ (36) tutuklandı. Olay anına ilişkin ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, geçen hafta cumartesi günü saat 06.30 sıralarında Sahip Ata Mahallesi Hakimiyet Sokakta meydana geldi. 2014 yılındaki Türkiye Motosiklet Drag Yarışlarında şampiyon olan Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti.

Bir süre sonra Adım’ın işlettiği eğlence merkezinde garsonluk yapan Yusuf Sivridağ da çorbacıya geldi. Yusuf Sivridağ, burada tabancasını çıkarıp patronuna 3 el ateş etti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Mustafa Adım, kurtarılmadı. Olayın ardından gözaltına alınan Sivridağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Sivridağ’ın çorbacıya girer girmez silahını çıkarıp ateş ettiği, kaçmaya çalışan Adım’ı takip edip ateş etmeyi sürdürdüğü görüldü. (DHA)

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