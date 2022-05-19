Samsun’da 10 bin kişilik fener alayı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Samsun’da "Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

İsmail AKDUMAN

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının ve Milli Mücadele’nin başlatılmasının 103. yıl dönümünde Samsun Valiliği tarafından organize edilen Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında “Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü” düzenlendi.

10 BİN KİŞİ MARŞLARLA YÜRÜDÜ

Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Caddesi'nden yürüyerek Atatürk’ün kentte il ayak bastığı yer olarak kabul edilen Tütün İskelesine gitti.

Bandoların çaldığı marşlarla yürüyen kalabalığa evlerindeki vatandaşlar da balkon ve pencerelerden alkışlarla destek verdi.

Yürüyüşe Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı İbrahim Camcı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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