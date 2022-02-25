Samuray kılıçlı katil hakim karşısında: Avukatı kapalı duruşma istedi

Ataşehir'de, Başak Cengiz’i takip ederek samuray kılıcıyla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Can Göktuğ Boz ilk hakim karşısına çıktı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Ataşehir'de, 9 Kasım 2021 tarihinde akşam saatlerinde yolda yürüyen mimar Başak Cengiz'i takip ederek samuray kılıcıyla öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına başlandı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz cezaevinden getirilirken, hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesi ile nişanlısı Mahir Mızrak da hazır bulundu.

Duruşmaya taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları katıldı.

Duruşma sırasında Cengiz'in anne ve babası ile yakınları gözyaşlarını tutamadı.

AVUKAT KAPALI DURUŞMA İSTEDİ

Sanık Can Göktuğ Boz'un avukatı söz alarak duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti. Müşteki avukatı ise, “CMK 182'deki kapalılık şartları bellidir. Yargılamada bu şartlar gerçekleşmemiştir” dedi.

Mahkeme, sanık avukatının duruşmanın kapalı yapılmasına ilişkin talebi reddetti.

Sanık Can Göktuğ Boz, kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu, çalışmadığını ve sabıka kaydı olmadığını söyledi. Duruşma, kimlik tespitinin ardından sanığın savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Can Göktuğ Boz'un “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “silahla tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetten ise 6 aydan 1 yıla kadar kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istenmişti.

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