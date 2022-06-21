‘Sana ne lan! Ben müdürüm’ deyip saldırmışlar

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Duygu Güneş, hastane İdari ve Mali İşler Müdürü olan Rüştü Moğul ile bir çalışan tarafından sözlü ve fiziksel şiddete uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu.

İsmail AKDUMAN

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Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde 4 yıldır hemşire olarak görev yapan Duygu Güneş ile Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul’un ağabeyi olan İdari ve Mali İşler Müdürü Rüştü Moğul hastaneye giren bir sokak kedisi yüzünden tartıştı.

İddialara göre Müdür Moğul, hastane içine giren sokak kedisini bir koliye koyup ağzını bantlayarak götürmek istedi. Hayvansever hemşire Güneş de, müdürden kediyi kendisine vermesini istedi. Ancak, Moğul kediyi vermediğini gibi Güneş’e, “İstediğimi yaparım diye cevap verip araca binerek gitmek istedi.

Kediyi almak için mücadele eden hemşire Güneş, müdür ve araç şoförünün elinin kapının arasında olduğunu görmelerine rağmen kapıyı kapattıklarını ileri sürdü. Sözlü ve fiziki saldırıya uğradığını iddia eden Duygu Güneş, darp raporu alarak müdür ve şoförden şikayetçi oldu.

“SANA LAN BEN MÜDÜRÜM”

KESK'e bağlı SES Zonguldak Şubesinde, Şube Başkanı Aytekin Aygün ile birlikte açıklama yapan hemşire Duygu Güneş, yaşadığı olayı anlattı. Evinde 6 kedi 11 köpek bakan ve bir hayvansever olduğunu vurgulayan Güneş, “Hastane içine giren bir kediyi müdürün bir kutuya koyup koli bandı ile kapatarak bir yere bırakacağı konusunda bilgi geldi.

Aşağıya indim, müdür bey ile giriş katta karşılaştık. Elinde kutuyla hastaneden çıktı. Arkasından ‘Müdür bey kediyi nereye götürüyorsun’ dedim. Döndü ve bana ‘sana ne lan’ dedi. Garaja doğru yürümeye devam etti. Arkasından garaja gittim. Kediyi nereye götürüyorsunuz bana verin. Madem bir sıkıntı var ben alırım dedim. ‘Sana ne lan, ben hastane müdürüyüm sana mı soracağım diyerek üstüme yürüdü” dedi.

“BİR HAYVANI KORUMAK İSTERKEN SALDIRIYA UĞRADIM”

Müdürün kutu içerisindeki kediyi araca koymasına engel olmak için mücadele ettiğini ve kediyi kendisine vermesi için defalarca istediğini dile getiren hemşire Duygu Güneş, “Aracın kapısını açarak kedinin bulunduğu kutuyu içeriye fırlattı. Kapıyı kapattı. Kendisi de aracın ön tarafına binecekti, önüne geçtim, kediyi istedim. Beni iki kolumdan tutup sarsmaya başladı ve ‘sana mı soracağım, sana ne?’ diyerek yan tarafa doğru fırlattı.

Kendisi aracın arka tarafına geçti. Kapıyı açıp kediyi tekrar istedim. Bu sırada şoför geldi o da bana ‘Sana ne lan, manyak, defol git buradan’ diyerek beni fırlattı. Müdürün kapısını kapattı. Ayağa kalkıp tekrar kapıyı açtım. Kapının arasına elimi koydum. Kediyi istedim. ‘Elini çek’ dediler. Çekmeyeceğim söyledim ve kediyi istedim. Elim oradayken sürgülü kapıyı ikisi birden bilerek kapattılar. Bir arkadaş kapıyı açınca elimi kurtardım.

Onlar da gaza basıp gittiler. Sonra darp raporu aldım ve şikayetçi oldum. Nöbette başka bir kişi gelerek, müdürün kardeşinin Adalet Bakan Yardımcısı olduğunu ve şikayet etsem bile soruşturma açılmayacağını söyledi. Ben, bir hayvanı korumaya çalışırken saldırıya uğradım” diye konuştu.

“YÖNETİCİ GÖREVDEN ALINMALIDIR”

SES Zonguldak Şube Başkanı Aytekin Aygün ise yaptığı açıklamada hemşire Duygu Güneş’in, hastane müdürü ile başka bir hastane çalışanı tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığını belirtti. Sağlıkta şiddetin önlenemediğini ve her geçen gün daha da arttığını kaydeden Aygün, “Sağlık emekçileri hangi şartta olursa olsun şiddetin uygulayıcısı ya da destekçisi olamaz, olmamalıdır.

Fakat yaşanan olay gösteriyor ki hemşire arkadaşımıza şiddet uygulayan onu darp etmekte sakınca görmeyenler, bu gücü ‘müdür’ ve ‘erkek’ olmaktan almış ve gösterdiği şiddette bir beis görmemiştir. Yaratılan şiddetin tüm hastanenin havasını zehirleyeceği ortadadır. Bizler, sağlıkçı arkadaşlarımızın güvenliği ve iş barışı için şiddet faillerinin çalışma ortamından uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Sağlık bir ekip işidir ve bu ekibin; doktorundan başhekimine, hemşiresinden temizlik görevlisine herkes şiddete karşı dayanışma içerisinde olmak zorundadır. Hemşire bir kadını darp etmekten geri durmayan, şiddeti, sağlık alanında çalışmasına rağmen meşrulaştıran yöneticinin acilen görevden alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Sendika şiddete karşı sosyal medya kampanyası başlattı.

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