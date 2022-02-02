‘Sanatçı Fabrikası’nın tahliyesine bir hafta daha ek süre verildi

Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müzik dünyasının en önemli isimlerinin yetiştiği Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünce, kütüphane yapılacağı gerekçesiyle tahliye istenmişti. Müdürlük tarafından verilen 15 günlük süre bugün doldu. Vakıfların, binanın tahliyesi için makul süre (1 hafta) verdiği öğrenildi.

Sibel GÜLERSÖYLER

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Tarık Akan, Ayşen Gruda, Cem Karaca, Cihat Tamer, Ergun Köknar ve Erdoğan Sıcak'ın 1993'te kurduğu Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)’ın, 19 yıldır hizmet verdiği ve tarihi değeri olan binadan çıkarılmasına karar verilmişti.

TAHLİYE İÇİN BİR HAFTA EK SÜRE VERİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce, ‘kütaphane’ yapılması için tahliyesi istenen BASAD’ın halihazırda 500 öğrencisi ve 30'u aşkın eğitmeni bulunuyor. Vakıfların 15 gün önce verdiği tahliye süresi ise bugün doldu. BASAD yetkilileri, tahliye için müdürlükten gelen görevlilerin, bir hafta makul süre verip gittiklerini söyledi.

‘TARİHİMİZE, HAFIZAMIZA DOKUNMAYIN’

Tahliyeye karşı çıkan dernek üyeleri ve yöneticileri ise, bina önünde topanarak bir açıklama yaptı. Sanatın, sanatçının ve Bakırköy'ün hafızasının yaşaması için mücadele ettiklerini belirten dernek üyeleri, “Sanata, sanatçıya, kültürel geçmişimize, tarihimize, hafızamıza dokunmayın! Bilinsin ki, olası olumsuz gelişmelerde de, binanın amacı dışında kullanılmasına Bakırköylüler ve sanatçılar olarak izin vermeyeceğiz. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

NEYE KARŞISINIZ?

Açıklamada, dernek tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na şu sorular soruldu;

“Kütüphane yapmak için eşsiz ve tarihi bir sanatçı fabrikası yıkılır mı? Kütüphane için başka yer mi yok? Kütüphaneye bu kadar meraklıydınız da yüzlerce kütüphaneyi neden âtıl bıraktınız?

Okul kütüphaneleri kapatılıp derslik yapılırken, Milli Eğitim Bakanlığı'na neden dur demediniz? Bakırköy'ün güzelim Rıfat Ilgaz Halk Kütüphanesi'ni yıllardır neden kapalı tutuyorsunuz? Sadece burada ücretsiz sanat eğitimi alabilen fakir çocukların yüzlerinin gülmesine mi, neye karşısınız?”

BU YANLIŞTAN DÖNÜN

Sanatçılar, “Buradan Münir Özkul'un perdelere sinmiş tiradlarını nasıl sileceksiniz? Cem Karaca'nın duvarlarda çınlayan sesini nasıl yok edeceksiniz? Muhsin Kut'un yağlı boya lekelerini yerlerden nasıl kazıyacaksınız? Lütfen bu büyük yanlıştan dönün” dediler. Vatandaşlar da havanın soğukluğuna aldırış etmeden sanatçılara destek verdi ve derneğin boşaltılmamasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Bina, mülkiyetinin Hazineye ait olduğu dönemde “Kültür ve Sanat Evi” olarak kullanılmak üzere Bakırköy Belediye Başkanlığına tahsis edilmiş, sonrasında da; tahsis amacına uygun olarak, Bakırköy Belediye Başkanlığı’nca derneğe kiralanmıştı.

Binanın mülkiyetinin Vakıflar İdaresine geçmesinden sonra, 22.12.2020 tarihli dilekçe ile İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat edilerek, 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 4. maddesinin 10 fıkrası kapsamında kira sözleşmesi yapmak için derneğe talepte bulunulmuş, 01.09.2021 tarihli başvuruda da bu talep yinelenmişse de derneğe hiçbir yanıt verilmedi.

Bakırköy Kaymakamlığına yazılan yazı ile derneğin tahliyesi istendi. BASAD, halen binanın kullanımı için Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü Surdışı Kiralama Müdürlüğü'ne -ecri misil olarak- aylık 31 bin TL ödüyor.

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