Sanayi esnafının benzin fiyatı isyanı: Kimse araba kullanamıyor, biz de iş yapamıyoruz

CHP heyetine dert yanan Ispartalı sanayi esnafı, “200 TL'lik mazot önceden yarım depo yapıyordu, şimdi 9 litre yapıyor. Benzin fiyatları yüzünden kimse araba kullanamıyor. Biz de iş yapamıyoruz" diye konuştu.

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CHP heyeti Isparta'da esnaf ziyaretinde bulundu. Heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da yer aldı.

42 YILLIK ÖĞRETMEN FIRINDA ÇALIŞIYOR

Veli Ağbaba'nın konuştuğu fırıncı esnafı, susam fiyatının üçe katlandığını söyledi. Fırında çalışan bir emekli öğretmen, “42 yıllık öğretmenim, fırında çalışmazsam geçinemem. Karı koca ve iki çocuk çalışıyoruz yine de geçinemiyoruz. İhtiyaçtan dolayı çalışıyorum” dedi.

Ağbaba ise, “Isparta’da vatandaşın durumu diğer şehirlerden farklı değil. Her yerde yoksulluk var. Vatandaşa kuru ekmeği layık görenlere yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

“BENZİN FİYATLARI YÜZÜNDEN KİMSE ARABA KULLANAMIYOR”

CHP heyeti Isparta'da sanayi esnafını da ziyaret etti. Sanayi esnafı, “200 TL’lik mazot önceden yarım depo yapıyordu, şimdi 9 litre yapıyor. Benzin fiyatları yüzünden kimse araba kullanamıyor. Biz de iş yapamıyoruz” diye konuştu.

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