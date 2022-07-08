Şanlıurfa’da tehlikeli Suriyeli gerginliği
Şanlıurfa’da lüks araçlarla konvoy oluşturarak yüksek sesle müzik çalan Suriyelilerin araçlarına saldırıda bulunuldu. Olaylara müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Dün gece, kentin Haliliye ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı'nda bir grup Suriyeli'nin lüks otomobillerden oluşan konvoyla yüksek sesle Arapça müzik dinleyerek ve araçlarından sarkıp slogan atarak çevreye rahatsızlık ihbarı üzerine polis yolu kesti.
Polisin durduğu konvoydaki kişilerle kısa sürede olay yerinde toplanan gençler arasında tartışma başladı.
Tartışma giderek büyüdü ve gençler Suriyelilerin otomobillerini tekmelemeye başladı.
İddiaya göre bazı kişiler gençlere dolar gösterince arbedenin şiddeti daha da arttı.
Bunun üzerine polis saldırgan grubu biber gazı kullanarak dağıtmaya çalıştı. Grubun arbede sırasında “Türkiye” sloganları atması dikkat çekti.
Polis bazılarında ÖSO bayrağı asılı araçları bölgeden uzaklaştırdı. Olaylar sırasında gözaltına alının çok sayıda kişi polis merkezine götürüldü.