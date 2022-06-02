Birçok kenti etkiledi! Toz taşınımı paniği

Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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Öğle saatlerinden itibaren Suriye’den gelen toz taşınımı başta Hatay’ın kent merkezi ve ilçeleri olmak üzere, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Adana’nın da Kozan ve Saimbeyli ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

KAHRAMANMARAŞ’TA DA ETKİLİ OLUYOR

Kent genelinde toz taşınımları etkili olurken, özellikle kent merkezinin dağlara yakın bölgeleri ile Ahır Dağları'nın yüksek kesimlerinde toz bulutu yoğun bir şekilde gözlendi.

Toz bulutunun yarın akşama kadar kenti terk etmesi beklenirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Kahramanmaraş ile birlikte İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Veli Kılınç isimli vatandaş, konuyla ilgili “Orta Doğu’dan gelen bir toz bulutu Kahramanmaraş'ı sarmış durumda. Durum biraz sıkıntılı. Yaşlıların dışarıya çıkmamaları lazım. Tozdan dolayı hava kirliliği bayağı var Kahramanmaraş'ta” dedi.

Öte yandan yapılan açıklamaya göre ise, başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. DHA