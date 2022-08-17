Şanlıurfa’daki saldırıda bir asker daha şehit oldu
Çiçekalan Hudut Karakolu'na dün terör örgütü PKK/PYD tarafından sınır ötesinden yapılan saldırıda yaralanan sözleşmeli er Enes Gazi Özdemir bu sabah şehit oldu.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu’na dün terör örgütünce saldırı düzenlenmiş, saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.
Hastaneye sevk edilen yaralı askerlerden Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir bu sabah şehit oldu. Acı haberi duyuran Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur.”