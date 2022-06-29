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‘Sansür yasası’ görüşmeleri ertelendi

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Dezenformasyon yasa teklifi, yeni yasama döneminde görüşülmeye başlanacak. 1 Temmuz itibariyle TBMM tatile giriyor " dedi.

Yayınlanma: 18:43 - 29 Haziran 2022 Güncellenme:
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‘Sansür yasası’ görüşmeleri ertelendi

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AKP Mahir Ünal