‘Sansür Yasası’ İzmir’de protesto edildi

Kamuoyunda 'Sansür Yasası' olarak nitelenen ve üç yıla kadar hapis cezası öngören kanun teklifi, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Anıtı’nın önünde protesto edildi.

Gökmen ULU

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AKP ve MHP tarafından basın kanununda değişiklik yapılması için hazırlanan ‘Dezenformasyon Yasa Tasarısı’ İzmir'de protesto edildi. Gazeteciler, İzmir Konak'taki Atatürk Meydanı'nda bulunan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin heykelinin önünde buluştu.

Kamuoyunda ‘Sansür Yasası’ olarak nitelenen tasarıyı protesto eden gazetecilere CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, KESK Haber – Sen İzmir Şubesi Başkanı Ayhan Zengin, Birlik Sağlık – Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol da destek verdi.

“HABERCİLİK SANSÜRLENECEK”

Kamuoyu açıklamasını İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi yaptı. Teklifin 22 Haziran 2022 Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'na getirileceğini hatırlatan Gappi, tasarı kanunlaşırsa konuşma, yazma, ifade özgürlüğünün yok edileceğini söyledi.

Yasa teklifi hazırlanırken basın meslek örgütlerinin görüşünün gözardı edildiğini vurgulayan Gappi, tasarının bir grup siyasetçi ve bürokrat tarafından kapalı kapılar ardında hazırlandığını öne sürdü.

Gappi, “Para cezaları, hapis cezası, kapatma, internet basınına ağır denetim, basın kartı iptalleri ve dezenformasyon adı altında bağımsız haberciliğe sansür var” dedi.

“SADECE GAZETECİLERE DEĞİL VATANDAŞLARA HAPİS TEHDİDİ”

“Dezenformasyon denilerek ‘Gerçeğe aykırı bir bilgiyi alenen yayanlara' hapis cezasını öngören yeni bir suç tipi yaratılmak istenmektedir. Buna göre halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak” ifadelerini dile getiren Gappi, “Yani diyorlar ki, kaynağın belli dahi olsa, eğer bilgi birileri tarafından keyfi olarak yanlış diye nitelendirilirse, bunu yayan gazeteci ya da vatandaş, iktidarın istemediği her kim ise doğrudan hapis cezasıyla cezalandırılacak” dedi.

“SEÇİM BASKILANMAYA MI ÇALIŞILIYOR?”

Seçim döneminin yaklaştığına dikkat çeken Gappi, “Bu türden bir teklifin yasalaşacak olması, yaklaşan seçimlerin baskı altında yapılacağının işareti olur” diye konuştu. Gappi sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Medyaya yönelik öngörülen idari tedbirler arasında para cezası, reklam yasakları ve sosyal medya ağlarına bant daraltma yaptırımı da vardır. Yasa teklifinde keyfiyete dayalı yazılı basının kapısına kilit vuracak maddeler vardır.

* Ayrıca bu yasa, toplumsal bir otosansür dalgası yaratacaktır. Bu nedenle sadece gazetecilerin değil tüm toplumun sorunudur. Tüm toplumun ifade onurudur.

“TÜM TÜRKİYE GÖZALTINDA OLACAK”

* Bugün burada da sesleniyoruz: Bu yasa temel insan haklarına, haberleşme özgürlüğüne, basın özgürlüğüne aykırıdır. Yani anayasaya aykırıdır. Bu yasa teklifi yasalaşırsa tüm Türkiye gözaltında olacaktır.”

“180'İNCİ SIRAYA MI GÖZ DİKTİNİZ?”

Bağımsız haberciliğin siyasi irade tarafından kontrol edilemeyeceğini dile getiren Gappi, sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Bitirilmeye çalışılan, adeta yok edilen, birine alınıp diğerine satılan, kamu kaynaklarıyla oyun haline getirilmeye çalışılan bir mesleğin kalbinden vurulmasına izin vermeyeceğiz.

* Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasından 149.olan Türkiye'nin daha ne kadar gerilemesini istiyorsunuz? 180'inci sıraya mı göz diktiniz?

* Haber sansür edilemez. Gerçekler susturulamaz. Hasan Tahsin'in bağımsızlık anlayışının meşalesini taşıyan biz gazeteciler haykırıyoruz: Temel insan hak ve özgürlüklerine, uluslararası sözleşmelere ve anayasaya aykırı olan, basın tarihine kara bir leke olacak bu teklifi çekin.

GAZETECİLER BAŞKENT YOLUNDA

* Ülkemizin en büyük basın meslek örgütleri olarak Türkiye'nin dört bir yanından yarın milletin meclisine gideceğiz ve bu yasa teklifinin anayasal güvence altına alınmış haber alma ve paylaşma hakkımızı ortadan kaldıracak yasa tasarısının acilen geri çekilmesi çağrısında bulunacağız.”