Sansür yasasına bir itiraz daha

Sansür yasası meclisten geçerken itirazlar da durmuyor. İletişim emekçileri bu kez de İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı eylemdeydi. Yapılan açıklamada, "Yurttaşların haber alma hakkının gasp edilmesine, basın emekçilerinin nefes alamayacak duruma getirilmesine ve iktidarın uslu medya oluşturma çabalarına meydan okuyoruz." denildi.

Fırat FISTIK

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İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, İstanbul ve Ankara'da aynı anda eylem düzenleyerek şu günlerde mecliste oylanan, sansür yasası olarak adlandırılan dezenformasyon yasasına karşı olduklarını duyurdu.

“BASKI VE ZORBALIK ARTIYOR”

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“AKP’nin sansür yasası, şeklen var olan Meclis daha açılmadan görüşülmeye başladı. İktidarın ve ortaklarının önceliği bu yasaya vermesi, toplumsal muhalefeti susturmaya yönelik heveslerinin de bir göstergesi.

*İktidarın tüm başına buyrukluğuyla hiçbir meslek örgütüne danışılmadan hazırlanan bu yasa taslağı, sosyo-ekonomik durumun günden güne daha da kötüleştiği, tüm emekçilerin sefalete sürüklendiği şu ortamda korku oluşturma, sansürü ve otosansürü daha da yaygınlaştırma amacı taşıyor.

*Son 20 yılda cezaevlerini gazeteciler ve fikir emekçileriyle doldurup taşıran AKP, baskı ve zorbalığı her geçen gün daha da artırıyor. ‘Dijital mecralarda dezenformasyonu engelleme' ve ‘yalan haberle mücadele' adı altında hazırlanan bu yasanın basın emekçileri için yaratacağı tehlikenin farkındayız.

“SEÇİM ARİFESİNDE KARŞIMIZA ÇIKMASI İLGİ ÇEKİCİ”

*Bu gündemin seçim arifesinde karşımıza çıkması da ilgi çekicidir. İktidar, gazetecilerin haber yapmasını ve yurttaşın doğru bilgiye erişimini engelleyecek olan bu yasayla kendisine yönelik tepkileri bertaraf etme ve emekçilerin sesini bastırmaya çalışmaktadır.

*‘Dezenformasyon -yani yalan haber' kılıfına giydirilmiş baskılayıcı yasa teklifini mecliste onaylayanlara soruyoruz: Kendi yalan haberlerinizle de mücadele edebilecek misiniz? Emekçilerin üzerinden yalan haberlerle asalakça para kazananları da yargılayabilecek misiniz?

“DEZENFORMASYONU YAYAN SİZSİNİZ”

*Asıl yalan haber üreten, dezenformasyonu yayan siz ve sizin yanınızdaki patronlardır. Yurttaşların haber alma hakkının gasp edilmesine, basın emekçilerinin nefes alamayacak duruma getirilmesine ve iktidarın uslu medya oluşturma çabalarına meydan okuyoruz. Basın hürriyetine kasteden, bizi susturmayı görev edinen tüm girişimlere karşı haber alma ve ifade özgürlüğü hakkımızı savunacağız.

*Evet, Sansür yasası teklifi kabul ediliyor…. AKP ve sansür memurları bu süreci oldu bittiye getirdiklerini düşünüyorlar fakat biz buradan henüz hiçbir şeyin bitmediğini ilan ediyoruz. Şimdi mücadele zamanı, şimdi kendi sansürleriyle onları susturma mücadelesi zamanı. Buradan duyuruyoruz ki, iletişim emekçileri, yasa teklifinin getireceği tüm zorlamaları dayanışma ile, mücadele ile aşacak.

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