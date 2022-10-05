Sansür yasasına karşı Ankara’ya giden gazeteciler kaza yaptı

TBMM'de görüşülmeye başlanan ve kamuoyunda “Sansür yasası” olarak tanımlanan Yeni Basın Yasası çalışmalarıyla ile ilgili Ankara'ya giden Adanalı gazetecilerin aracı dönüş yolunda takla attı. Üç gazeteci kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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TBMM’de görüşülmeye başlanan ve kamuoyunda “Sansür yasası” olarak tanımlanan Yeni Basın Yasası çalışmalarıyla ile ilgili Ankara’ya giden Adanalı gazetecilerin aracı dönüş yolunda takla attı.

Veysel Aslan yönetimindeki araçta bulunan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, ÇGC Başkan Yardımcısı ve Çukurova Press Gazetesi sahibi Abdullah Engin Kanber ile İlkhaber Gazetesi sahibi Veysel Arslan, Ankara-Adana Karayolu’nda meydana gelen kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Öte yandan TBMM’de görüşülmeye başlanan Basın Yasası ile ilgili düşüncelerini paylaşmak için Ankara’ya giden gazeteciler, TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve çeşitli illerden gelen yerel gazete sahipleri ile buluştu.

Gazeteciler, Ankara'da iktidar ve muhalefete mensup milletvekilleri ile görüşmeler yaparak yeni çıkartılmak istenen basın yasasına karşı endişelerini dile getirdi.

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