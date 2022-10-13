Sansür yasasında tartışmalı madde, TBMM’de kabul edildi

Sansür Yasası’nın en kritik maddesi olan 29. madde Meclis’te kabul edildi. TCK’ya ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu ekleniyor ve bu suçu işleyenlere 1 ila 3 yıl ceza verilecek.

Veli TOPRAK

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Sansür Yasası'nın en kritik maddesi olan 29. madde Meclis'te kabul edildi. TCK'ya ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu ekleniyor ve bu suçu işleyenlere 1 ila 3 yıl ceza verilecek.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yasa çıkınca ilk yargılanacak olan kişilere örnek olarak ENAG'ı gösterdi ve “Artık enflasyon rakamlarını açıklayamayacaklar. Bu yasaya evet diyenler çocuklarının yüzüne nasıl bakacak” dedi.

29. madde oylamasında AKP-MHP evet oyu kullanırken, CHP, İYİ Parti ve HDP'liler ret oyu verdi.

“KESER DÖNER SAP DÖNER”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, “Türkiye, diktatör ve adamlarının yönettiği ülke olarak görülecek. Bu yasa Resmi Gazetede yayınlandığı gün AYM'ye götüreceğiz. AYM, hukuk şamarı atarak bu maddeyi iptal edecektir. AYM'nin Saray'ın gölgesinde olmadığına inanmak istiyorum” dedi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel de “Kahrolsun istibdat, yaşasın özgürlük. Keser döner sap döner bir gün bu kanunlar size döner.” açıklaması yaptı

3 YILA KADAR CEZA

29. madde ile TCK'ya “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu eklendi. Madde şöyle:

“Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.”

CHP’Lİ VEKİL TELEFONLA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, dün TBMM Genel Kurulu'nda ‘sansür yasası teklifi’ görüşmesinde söz alarak, kürsüde çekiçle telefonunu kırmış ve gençlere “Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse, bu telefon artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacaktır” diye seslenmişti.

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