Saray’da Arapça müzik eşliğinde akşam yemeği

Devlet başkanlarına uygulanan protokolle karşılanan Veliaht Prens Selman ve beraberindekiler için Saray’da ziyafet verildi. Müzikli ziyafetin görüntüleri ise bir Suudi tarafından Twitter’da paylaşıldı.

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Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de ülkesinin İstanbul'daki konsolosluğunda öldürülmesi sonrası kopma noktasına gelen Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni bir döneme girildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Savunma Bakanı dün Ankara'ya geldi. Devlet başkanlarına uygulanan protokolle karşılanan Prens Selman ve beraberindekiler için Saray'da bir de ziyafet verildi. Arapça müzikli ziyafettin görüntüleri ise bir Suudi tarafından Twitter'da paylaşıldı.

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