Sarıgül: 28 Şubat sürecinde merhum Erbakan’a haksızlık yapıldı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Milli Görüş Hareketi lideri ve eski başbakan merhum Necmettin Erbakan'ı kabri başında andı. Sarıgül burada yaptığı açıklamada, "28 Şubat sürecinde merhum Erbakan'a haksızlık yapıldı." dedi.

Sozcu.com.tr

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Milli Görüş Hareketi lideri ve eski başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yıl dönümü nedeniyle aile kabristanında düzenlenen anma etkinliğine katılan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, burada bir açıklama yaptı.

“ONUN DÜŞÜNCELERİ AMERİKA'YI HEP RAHATSIZ ETTİ”

Necmettin Erbakan'ı rahmetle anarak sözlerine başlayan Sarıgül, “Kendisini davasına adamıştı. Hiç pes etmedi. Siyasetin hocasıydı. Hoşgörü ve nezaketi hiç elden bırakmadan siyaset yaptı. Kaba kuvvet yerine hep iknadan yana oldu. İşbirlikçi değil milli görüşçüydü. Rahmetli Erbakan ‘milli ve devlet adamı ‘ duruşu ile kalbimizde yerini almıştır.

Olağanüstü zarafeti, olgunluğu ve hoşgörüsü ise bizlere örnek olmuştur. ‘ABD'den, Batı'dan dost olmaz. Türkiye kendi ağır sanayini, savunma sanayini kursun,’ dedi. Onun düşünceleri Amerika'yı hep rahatsız etti. Amerika'nın dediklerini yapmadığı için iktidardan düşürüldü.” diye konuştu.

‘PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIM’

28 Şubat sürecinde Erbakan’a haksızlık yapıldığını belirten Sarıgül, “Milli irade ile geldiği başbakanlık koltuğu, meşru olmayan bir şekilde elinden alındığında, ‘‘sessiz ama mağrur'' bir şekilde çekilmiş, devletin zarar görmesini önlemiştir. Türkiye’deki bütün darbeler ve darbe teşebbüslerinin perde arkasında Amerika vardır.

Türkiye Değişim Partisi ‘' senden –benden demeyen ,''bizimkiler-ötekiler ‘' ayrımını asla yapmayan bir parti olarak, vatanımıza hizmet eden, herkese aynı saygıyı gösteren bir partidir. 28 Şubat sürecinde merhum Erbakan’a haksızlık yapıldı. Medyanın Erbakan Hoca'nın istifası için neler yaptığını pazartesi günü açıklayacağım. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.” dedi.

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