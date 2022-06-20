Sarıgül: Bıçak kemiğe dayandı…

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, vatandaşın yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekti. Sarıgül, "Seçimler, ittifaklar, kurulan masalar, yapılan tartışmalar, halkın bir kulağından giriyor, diğerinden çıkıyor. Çünkü halkımız geçinemiyor. Bıçak kemiğe dayandı. Konuştuğum insanlar, 'Yeter artık, zamlardan bıktık, geçinemiyoruz' diyor. Ülkeyi yönetenleri buradan uyarıyorum: Halkın ne alım gücü kaldı ne sabrı kaldı" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. Sarıgül, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“TOPLUMSAL BARIŞ AFFI” ÇAĞRISI

9 Nisan’da bir af çağrısında bulunduğunu ve ö günden beri bu çağrıyı tekrarladığını anımsatan Sarıgül,

“Yaptığım af çağrısının üç gerekçesi var. Toplum gergin, toplum huzursuz, toplumsal barışa ihtiyacımız var. Cezaevleri doldu, taştı. Cezaevleri bırakın ıslah etmeyi en temel ihtiyaçları dahi karşılayamıyor.

Yargılamaların hakkaniyete, uygun olarak yapılmadığı konusunda şikayetler arttı. Bu gerekçelerle, bugün buradan bütün siyasi partilere bir kez daha çağrıda bulunuyorum:

Gelin hep birlikte bir af çıkaralım. Adı da ‘toplumsal barış affı’ olsun. Cezaevlerinden çıkacak insanlara da maddi manevi, psikolojik destek verelim, onlara sahip çıkalım” şeklinde konuştu.

“HALKIMIZ GEÇİNEMİYOR”

Vatandaşın geçim derdine de dikkat çeken Sarıgül,

“Ülkemin dört bir köşesini geziyorum. Seçimler, ittifaklar, kurulan masalar, yapılan tartışmalar, halkın bir kulağından giriyor, diğerinden çıkıyor.

Çünkü halkımız geçinemiyor. Bıçak kemiğe dayandı. Konuştuğum insanlar, ‘Yeter artık, zamlardan bıktık, geçinemiyoruz’ diyor. Ülkeyi yönetenleri buradan uyarıyorum: Halkın ne alım gücü kaldı ne sabrı kaldı” açıklamasında bulundu

“TEMMUZ’DA MAAŞLARA GERÇEK ENFLASYON KADAR ZAM YAPILSIN”

“Aralık ayını, seçimleri falan beklemeyin acilen ve hemen şunları yapın” diyen Sarıgül, önerilerini şöyle sıraladı:

Asgari ücreti hemen açlık sınırının üstüne çıkarın. İşçiye, memura, emekliye, temmuz ayında, TÜİK'in açıkladığı kadar değil, gerçek enflasyon kadar zam yapın.

En düşük emekli aylığı asgari ücretten az olmasın. Bu akaryakıt fiyatlarıyla ne tarım yapılır ne taşımacılık yapılır. Tarımda ve taşımacılıkta kullanılan akaryakıttan vergi almayın.”

“UCU KONUTLAR YAPILSIN”

Türkiye’de “barınma sorunu” olduğunu da söyleyen Sarıgül, şu önerilerde bulundu:

İmar planlarında işyeri olarak geçen yerler konuta dönüştürülsün. Büyükşehirlerde inşaat şirketlerine arsa verilsin, çok ucuz konutlar yapılsın.

Büyükşehirlerden, Anadolu'daki küçük şehirlere, göçmek isteyenlere arsa verilsin. Bu kişiler buralarda kendi konutlarını yapsınlar. Anadolu canlansın.

Sadece kiralama amaçlı konutlar inşa edilsin. Evi olmayan emeklilere ve çalışanlara kira yardımı yapılsın.”

“İNTİHAR HABERLERİ ARTMAYA BAŞLADI”

EYT’lilerin sorunlarına da dikkat çeken Sarıgül,

“Engelli, öğretmen, sağlıkçı atamalarının derhal yapılması lazım. Polis memurlarımız, çok ağır şartlarda mesai yapıyorlar. İntihar haberleri artmaya başladı. Polislerin çalışma koşullarının düzeltilmesi lazım. Uzman erbaşların, sağlık, kıdem, atama gibi çeşitli sorunları var.

Bu mağduriyetlerinin giderilmesi lazım. EYT'liler gasp edilen haklarını istiyorlar. EYT'lilere haklarının verilmesi lazım. Öğrencilerin KYK borçlarının faizlerinin silinmesi lazım. Askerlik yapanların SGK primlerini devletin ödemesi lazım” dedi.

“ESNAF BAKANLIĞI KURUYORUZ”

“Esnaf Bakanlığı” kuracaklarını duyuran Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

“Esnafın sorunlarını çözmek için, esnafa her türlü desteği vermek için, esnafın ışığını söndürmemek için, esnaf ve sanatkarları koruyucu ve destekleyici tedbirler almak için esnaf bakanlığını kuruyoruz.

Esnafa verilen destek, çarkların dönmesi demektir. Piyasanın canlanması demektir. Esnafa verilen destek, ekonominin düzelmesi, toplumun güçlenmesi demektir.

“BU YILIN İLK 5 AYINDA 50 BİNE YAKIN ESNAF İFLAS ETTİ”

Esnaf, pandemi sürecinde çektiği kredilerin faizleri ve piyasaya olan borçları yüzünden kepenk kapatıyor. Bu yılın ilk 5 ayında 50 bine yakın esnaf iflas etti.

Elektrik, doğalgaz faturaları kirayı geçmeye başladı. Zincir marketlerle, küçük esnaf arasındaki haksız rekabet esnafımızı batma noktasına getirdi.

“GÖLGE ESNAF BAKANIMIZ EROL KORKUT”

Acilen perakende yasasının çıkması lazım. Esnafımızın BAĞ-KUR borçlarının tekrar yapılandırılması lazım. Piyasada yaşanan durgunluk nedeniyle borçlarını ödeyemeyen esnafa sicil affı çıkması lazım.

Esnaflarımızın birikmiş borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi lazım. TOBB dahil, tüm birliklerin, esnafa sıfır faizle, en az 3 yıl ödemesiz olarak kredi desteği vermesi lazım. Elektrikte esnaf tarifesi olması lazım.

Konut kiralarına yapılan, yüzde 25'lik sınırlamanın işyerlerine de getirilmesi lazım. Gölge Esnaf Bakanımız olarak Sayın Erol Korkut'u ilan ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.