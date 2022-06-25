Sarıgül, Miçotakis’e sordu: Ne yapacaksınız bu kadar silahı?

TDP Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlementosu önünden Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslendi. Sarıgül, "Silahlanmaya, ekonomik gücünüzün çok ötesinde para ayırıyor, çocuklarınızın geleceğini harcıyorsunuz. Silâha bu kadar para harcamanız çok anlamsız ve lüzumsuz. Ne yapacaksınız bu kadar silâhı?" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Başkanı Mustafa Sarıgül, Atina’da Yunanistan Parlamentosu önünde açıklama yaptı.

“NE YAPACAKSINIZ BU KADAR SİLAHI”

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e ve Yunan halkına seslenen Sarıgül, “Sayın Başbakan, ülkelerimiz arasındaki sorunları, iç politika malzemesi yapmanızı doğru bulmuyorum. Bu tutumunuz sorunlarımızı daha da ağırlaştırıyor. Aramızdaki anlaşmazlıkları, diyalog ve müzakere yöntemleriyle çözebiliriz. Silahlanmaya, ekonomik gücünüzün çok ötesinde para ayırıyor, çocuklarınızın geleceğini harcıyorsunuz. Silaha bu kadar para harcamanız çok anlamsız ve lüzumsuz. Ne yapacaksınız bu kadar silahı?” diye sordu.

“ABD’YE GÜVENMEYİN GERÇEK DOSTUNUZ BİZİZ”

Yunanistan’ın Amerikan üssü haline getirilmesine eleştirilerini sürdüren Sarıgül, “Kendinizi güvende hissetmek için, ABD'ye ihtiyacınız yok. Türkiye, hangi komşusunu tehdit etmiş ki sizi etsin? Biz barışçı bir ülkeyiz. Büyük Atatürk'ün bize gösterdiği hedef barıştır. Biz, ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ diyen, ‘Millet hayatı tehlikeye, maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir’ diyen Atatürk'ün izinden gidiyoruz. Sayın Miçotakis, siz de Atatürk'ü, Nobel Barış Ödülüne aday gösteren Venizelos'un izinden gidin. Atatürk ve Venizelos bile barıştıysa biz niye barışmayalım? Müttefik dediğiniz ülkelere ve Amerika'ya da çok güvenmeyin. Sizin gerçek müttefikiniz biziz. Çünkü biz komşuyuz. Bizde komşu hatırı önemlidir. Sel gider kum kalır. Amerika'nın ipiyle kuyuya inen kuyuda kalır.” diye konuştu.

“ABD’NİN OYUNUNA GELMEYELİM”

“Dünyada, bir milyar insan aç yaşıyor, her yıl 2,5 milyon insan, açlıktan ölüyor.” diyen Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece 43 milyar dolarla, dünyanın en fakir ülkelerinin gıdasını karşılamak mümkünken dünya, ne yapıyor? Amerika'nın neden olduğu tehditler nedeniyle yılda iki trilyon doları silahlanmaya harcıyor. İnsanların, daha iyi, daha barışçıl ve daha özgür bir dünyada yaşamasını engelleyen ABD'dir. Dünya, Amerika'yı dizginlemezse asla huzur bulamaz. Buradan Yunan halkına, Bülent Ecevit'in bir şiiriyle sesleniyorum; Aramızda bir mavi büyü, bir sıcak deniz kıyılarında birbirinden güzel iki milletiz. Gelin iki güzel millet olarak, ABD'nin oyununa gelmeyelim. Bütçelerimizi silaha değil çocuklarımıza harcayalım.”

YUNANİSTAN’DA TÜRK BAYRAĞI AÇTI

Öte yandan Yunanistan’da Türk bayrağı açan Sarıgül, Miçotakis’e, ‘Amerika’dan medet umma, Türkiye’den dostluk ara Miçotakis, silahlardan elini çek barışa gel, bak biz burdayız” diye seslendiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

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