Sarıgül: Türkiye, Ak Parti iktidarından kurtulmalıdır

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin il kongresine katılmak için geldiği Ardahan’da iktidarı eleştirerek, “Ağustos böceği gibi cır cır öttüler. Tarımı, hayvancılığı, sanayiyi, üretimi değil, ithalatı, betonu, rantiyecileri desteklediler. Aldıkları borçları, har vurup harman savurdular. Türkiye, Ak Parti iktidarından kurtulmalıdır. Zira sorunun kaynağı Ak Parti iktidarıdır" dedi.

Orhan BOZKURT

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ardahan Dursun Akçam Kültür Merkezi’nde yapılan partisinin il kongresine katıldı.

Kazım Karabekir Paşa'nın, “Türkiye'nin bel kemiği” dediği Ardahan'da olmanın onurunu yaşadığını söyleyen Sarıgül, “Ardahan, tarihi bakımdan, coğrafya, tabiat ve kültür varlıkları açısından çok zengin bir ilimiz ve ne yazık ki bu zenginlikleri değerlendirilememiş. Ardahan sağlık hizmetlerinde sorun yaşıyor. Hastaneleri yetersiz, doktor sıkıntısı var. Esnaf iş yapamıyor, besiciler hayvancılıktan çekiliyor. Hava yolu, demiryolu ulaşımı yok, karayolları yetersiz. Sanayi yok, turizm olması gereken noktadan çok uzakta. İş yok. Gençler göç ediyor” dedi.

“AK PARTİ ARDAHAN'I KALKINDIRABİLİRDİ, AMA YAPMADI”

Ardahan'ın il olduğunda, nüfusunun 180 bin olduğunu ifade eden TDP Genel Başkanı Sarıgül, “Ardahan'da nüfus şimdi 100 bine düşmüş. Ardahan il olalı 30 yıl oldu. Bunun 20 yılında Ak Parti iktidarı var. Ak Parti, Ardahan'ı kalkındırabilirdi. Ama yapmadı. Ardahan, siyasetçileri ağırlık koyamadı.

Ne mecliste ne Ak Parti içinde, Ardahan'ın sorunlarını dile getiren bir milletvekili çıkmadı. Aktaş Gölü'yle, Çıldır Gölü'yle, Kura Nehriyle, mutfağıyla, peyniriyle, kayak tesisleriyle, bir milyon turist neden Ardahan'a gelmesin?” diye sordu.

“HAYVAN İTHALATINA 10 MİLYAR DOLAR HARCADILAR”

İktidarın yanlış politikaları yüzünden Ardahan'da hayvancılığın bitme noktasına geldiğini anlatan Sarıgül, “Son 12 yılda hayvan ithalatına 10 milyar dolar harcadılar. Et fiyatları düştü mü? Hayır. Besici kazandı mı? Hayır. Peki kim kazandı? Kazanan ithalatçı oldu. 10 milyar dolarla kendi besicilerimizi destekleseydik hem besici kazanırdı hem de halkımız ete hasret kalmazdı. Hala, yanlışta ısrar ediyorlar. Besicilerimizi, 100 liraya mal ettikleri karkas etini 85 liraya satmaya zorladılar. Dört gün önce 150 bin baş besilik sığır ithalatına izin verdiler. Benim besicimden esirgedikleri parayı Brezilya, Avustralya, Uruguay besicisine döviz olarak verecekler” diye konuştu.

“AĞUSTOS BÖCEĞİ GİBİ CIR CIR ÖTTÜLER”

AKP'nin 20 yıldır ülkeyi yönettiğini ve artık bu iktidardan kurtulmanın gerektiğini ifade eden TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül şunları söyledi:

“Ağustos böceği gibi cır cır öttüler. Tarımı, hayvancılığı, sanayiyi, üretimi değil, ithalatı, betonu, rantiyecileri desteklediler. Aldıkları borçları, har vurup harman savurdular. Türkiye, Ak Parti iktidarından kurtulmalıdır. Zira sorunun kaynağı Ak Parti iktidarıdır. Vicdanlı ve ehil kadrolar yönetime gelirse sorunlarımızı çözeriz. Türkiye Değişim Partisi kadroları vicdanlı ve ehil kadrolardır. İnşallah iktidara geleceğiz. İthalatçıdan yana değil, Ardahanlı besiciden yana olacağız. Esnaf kazanacak, otelci kazanacak, taksici kazanacak, besici kazanacak, Ardahan kalkınacak, Ardahanlının yüzü gülecek.”

TDP'nin tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıdan yana olduğunu da belirten Sarıgül, “ Türkiye Değişim Partisi ne ABD ne Rusya ne Çin her şey Türkiye için diyen bir partidir. Türkiye'yi varlığa, berekete, adalete ve huzura, kavuşturacak olan parti Türkiye Değişim Partisidir” diye konuştu.

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