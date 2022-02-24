Sarıgül: Türkiye Montrö’ye sıkı sıkı bağlı kalmalı

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin, "Türkiye Montrö’ye sıkı sıkı bağlı kalmalı, esnetilmesi konusunda taviz vermemelidir. İktidar; gelişmelerle ilgili, Türkiye’ye etkileriyle ilgili ve izlenecek politikalarla ilgili olarak TBMM’ye bilgi vermelidir" açıklamasında bulundu.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rusya – Ukrayna krizi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“DÜNYA BİR ÜLKENİN İŞGALİNİ İZLİYOR”

“Rusya Ukrayna'ya giriyor ve ne Birleşmiş Milletler ne NATO ne AB bir şey yapamıyor” ifadelerini kullanan Sarıgül, “Dünya bir ülkenin işgalini izliyor. Rusya'yı durdurmak ve masaya oturmaya zorlamak Birleşmiş Milletler’in görevidir. Birleşmiş Milletler, Rusya'nın veto hakkı nedeniyle etkisiz olduğu biliniyor. Bu etkisizliği gidermek için uluslararası toplum, Rusya'yı yalnız bırakmalı ve Ukrayna'nın yanında yer almalıdır” dedi.

“UKRAYNA, UKRAYNA OLARAK KALMALIDIR”

Rusya’nın saldırısını durdurmanın, barışseverliğin bir gereği olduğunu belirten Sarıgül, “Rusya ve Ukrayna arasında bir ateşkes sağlandıktan sonra NATO genişlemekten vazgeçmelidir. Rusya, Ukrayna'nın egemenliğine siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir. Ukrayna, Rusya ve ABD'nin kıskacından kurtarılmalıdır. Ukrayna Rusya'ya ya da NATO'ya bağlı olmak zorunda değildir.

Ukrayna hem Rusya hem Avrupa'yla iyi ilişkiler içinde olan bağlantısız bir ülke olmalıdır. Ukrayna, Ukrayna olarak kalmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“İKTİDAR TBMM’YE BİLGİ VERMELİDİR”

Türkiye’nin tarafsızlığını koruması gerektiğini de vurgulayan Sarıgül, “Türkiye Montrö'ye sıkı sıkı bağlı kalmalı, esnetilmesi konusunda taviz vermemelidir.

İktidar; gelişmelerle ilgili, Türkiye'ye etkileriyle ilgili ve izlenecek politikalarla ilgili olarak TBMM'ye bilgi vermelidir” açıklamasını yaptı.

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