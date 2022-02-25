Sarıgül’den Rusya’yı durdurun çağrısı: Dünya bir işgali izliyor

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zonguldak’ta vatandaşlar ve parti teşkilatı ile bir araya geldi. Rusya-Ukrayna arasında yaşanan olayları değerlendiren Sarıgül, "Ne Birleşmiş Milletler, ne NATO, ne Avrupa Birliği bir şey yapamıyor. Dünya bir ülkenin işgalini izliyor. Bu son derece üzücüdür. Uluslararası toplum Rusya’yı yalnız bırakmalı ve Ukrayna’nın yanında yer almalıdır" dedi. Sarıgül, buğday üretimimizi artırsaydık, Rusya ve Ukrayna’ya bağımlı kalmayacağımızın da altını çizdi.

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Sarıgül’ün basın açıklamasından öne çıkanlar ise şöyle:

“Bildiğiniz üzere Rusya, Ukrayna'ya askeri bir harekât başlattı. Ne Birleşmiş Milletler, ne NATO, ne Avrupa Birliği bir şey yapamıyor. Dünya bir ülkenin işgalini izliyor. Bu son derece üzücüdür. Uluslararası toplum Rusya'yı yalnız bırakmalı ve Ukrayna'nın yanında yer almalıdır.

Rusya harekâtı durdurmaya zorlanmalıdır. Türkiye tarafsızlığını korumalı, krizin diyalog yoluyla çözülmesi için gayret etmelidir. İktidar; gelişmelerle ilgili olarak, TBMM'ye düzenli olarak bilgi vermelidir.”

“TBMM 52 GÜNDE SADECE 16 GÜN TOPLANDI”

“Türkiye sıkıntılar içinde kıvranıyor. Peki, TBMM ne yapıyor? Ne yazık ki, bolca tatil yapıyor. 2022 yılı başından bugüne kadar, geçen 52 günde sadece 16 gün toplandılar. Peki, muhalefet ne yaptı? Muhalefette bilek güreşi ve yuvarlak masa toplantısı yaptı.”

“ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARINI GERİ ALIN”

AKP’ye seslenen Sarıgül, önerilerini şöyle sıraladı:

“Esnaflarımızın birikmiş borçlarını, faizsiz olarak erteleyin.

Elektrik ve doğalgaz zamlarını geri alın.

Elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranını yüzde 1'e düşürün.

Asgari ücreti, açlık sınırının altında kalmayacak, şekilde üç ayda bir güncelleyin.

En düşük emekli maaşı asgari ücretten az olmasın.

Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyeleri bir maaş düzeyine çıkarın.

Çiftçinin traktörüne, nakliyecinin kamyonuna, taşımacının otobüsüne ve taksilere indirimli akaryakıt verin.

2 bin 927 engelli ataması yaptınız. Bu rakamı 10 bine çıkarın.

3600 ek göstergeyi bekletip durmayın.

EYT'lilere haklarını -yaş sınırı olmadan- verin.

Engelliler başta olmak üzere boşalan kadrolara atama yapın.

KYK borçlarının faizlerini silin, anapara da işe girince ödensin.

Askerlik yapanların SGK primlerini devlet ödesin.

Uzman çavuşların özlük haklarını düzeltin.”

“TÜRKİYE'Yİ KENDİNE YETER HALE GETİRELİM”

“Bize göre Türkiye'nin kurtuluşu, ekonomik milliyetçilik yapmaktır” diyen Sarıgül, şöyle devam etti:

“20 yıldır ülkemizi yönetenler, tarımda, üreticiyi değil ithalatçıyı kayırdılar. İşte bakın, en çok buğday ithal ettiğimiz iki ülke (Rusya-Ukrayna) arasında savaş yaşanıyor. Buğday üretimimizi artırsaydık, Rusya ve Ukrayna'ya, böylesine bağımlı kalmazdık.

Türk çiftçisini para kazanamaz hale getirdiler. Ekonomik milliyetçilik, ABD, Rusya, Kanada çiftçisini değil Türk çiftçisini ihya etmektir. Zonguldak'ta kömür varken, yurtdışından, yılda 35 milyon ton kömür getiriyoruz. Buradaki kömürü işlesek, hem döviz harcamayız, hem istihdam sağlarız. Ekonomik milliyetçilik, yerli enerji kaynaklarına ağırlık vermektir.”

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