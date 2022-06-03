Satılan hazine arazisinde yıkım gerginliği

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı olan Tırtar Mahallesi’ndeki hazineye ait, içerisinde köylü ve çitçilerin tarım ürünleri yetiştirdiği yaklaşık 150 dönüm arazi satılınca köylülerin evleri için alınan yıkım kararı gerginlik yarattı. Yıkıma karşı direnen köylüler jandarmalarca yaka-paça alandan çıkartıldı.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin’de vatandaşların yaklaşık 70 yıldır tarım ürünleri yetiştirdiği yaklaşık 150 dönüm arazi geçtiğimiz günlerde hazine tarafından satıldı. Aynı zamanda 3'ncü derece sit alanı da olan hazine arazilerini satın alan ve henüz isimi açıklanmayanlar yasal yollarla bölge için mahkemeden yıkım kararı aldırdı.

JANDARMA İLE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Bölge için alınan yıkım kararı üzerine çok sayıda iş makinesi ve jandarma ekipleri bölgeye gitti. Evlerin bulunduğu alanda bir anda iş makineleri ve yüzlerce jandarmayı karşılarında gören vatandaşlar büyük şok yaşadı.

Jandarma ekiplerinin evlerini boşaltma çağrılarına olumsuz yanıt veren köylüler bir süre direndi. Zaman zaman jandarma ekipleriyle sert tartışmalar yapan aralarında yaşlı kadınların da bulunduğu köylüler, yapılan uyarılara rağmen evlerini boşaltmadı.

Bunun üzerine bölgede bulunan jandarma komutanı yıkım için emir verdi. İş makinelerinin yıkıma başlamasına tepki gösteren köylülerden kimisi yaka-paça bölgeden uzaklaştırıldı. Akşam saatlerine kadar devam eden yıkımda 7 betonarme ev iş makineleriyle yıkıldı.

BAŞARIR TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, arazi satışına ve çiftçilerin evlerinin yıkılmasına tepki gösterdi.

Arazinin içinde uzun yıllardır kullanılan bahçeler ve evler olduğunu ifade eden CHP'li Başarır, “Köylüler bu arazide atalarından dedelerinden beri tarım yapıyorlar. Limon, zeytin, tarım ürünleri yetiştiriyorlar. Bu topraklar 3. derece sit alanıydı. Çevre ve Şehircilik Bakanı iktidara yakın bir firmaya bu toprakları sattı ve çiftçilerimizi perişan etti. Çiftçilerimiz zaten geçinemiyor. Birçoğu icralık. O küçücük evleri bu insanlara çok mu gördünüz. Ne yazık ki AKP için her şey para. 150 yıldır bu toprakları bu insanların ataları dedeleri kullanıyordu. Yazık çok yazık” dedi.

“AKP İKTİDARI ÇİFTÇİYİ BİTİRMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYOR”

Şu ana kadar toplamda 7 ailenin evlerinin yıkıldığını ve yıkımların devam ettiğini ifade eden CHP'li Başarır, şunları söyledi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazineye ait köylü ve çiftçiler tarafından tarım yapılan bu araziyi birilerine peşkeş çekmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu arazideki hiçbir insanın bilgisi olmadan, haber vermeden evlerinden, yurtlarından, geçim kaynaklarından mahrum ettiler. Bizler tarımı kalkındıralım, çiftçilerimizi destekleyelim derken ne yazık ki AKP iktidarı tarımı ve çiftçiyi bitirmek için ellerinden geleni yapıyor.”

İlginizi Çekebilir Kamu arazileri milyar milyar özelleştiriliyor