Sayısalda çılgın tesadüf

Çılgın Sayısal Loto’nun 1 Ekim çekilişinde 90 sayı arasından çıkan 8 sayıdan 5’i 43-44-45-46 ve 47 oldu. 5 sayının ardışık gelmesi ‘şaibe’ iddiasına yol açtı.

Deniz AYHAN

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Çılgın Sayısal Loto'nun 1 Ekim tarihli çekilişinde 5 rakam ardışık olarak geldi. 90 sayı arasından kazanan sayılar 22, 28, 43, 44, 45, 46, 29 ve 47 oldu. 43-44-45-46 ve 47 sayıları peş peşe geldi. 6 bilen çıkmayınca 147 milyon 599 bin 223 TL ikramiye gelecek haftaya devretti. Milli Piyango şans oyunlarını Demirören Grubu ile Sisal Şans Şirketi'ne devretmişti. Sisal hisselerini geçtiğimiz yıl 7 milyar dolar hasılatı olan İrlandalı Flutter PLC şirketi satın almıştı. Şaibe iddialarıyla sık sık gündeme gelen Milli Piyango oyunları yıllardır tartışmalı tesadüflere sahne oluyor. Bunlardan bazıları şöyle:

■ Bursa'da 2 Şubat 2021'de iki farklı bayiden bir saat arayla elektronik makineden Şans Topu oynayan bir vatandaşa, aynı 6 sayı geldi. 6 sayının aynı olma ihtimalinin, 3 milyon 895 bin 584'de bir olduğu hesaplandı.

■ 30 Ocak 2019'da yapılan çekilişte Loto ve Şans Topu çekilişlerinde 3 sayı aynı geldi ve 6.95 milyarda bir olasılık gerçekleşti.

■ Tam biletler 4 yıl boyunca üst üste yüzde 90 seviyesinde Ankara'ya isabet etti.