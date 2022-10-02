‘Sayıştay’ı bile ciddiye almıyorlar’

Sayıştay Raporlarını değerlendiren CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, "Raporların büyük çoğunluğunda basiretsizlik ve çürüme görülüyor. Toplamda 194 hata tespit edilmiş. Kurumlar bu tespitlerden 136’sını hiç düzeltmemiş. Öyle ki Sarayın istatistik ofisi TÜİK tablolarını Sayıştay’a sunmuyor. Açıkladığı verilerle milletle dalga geçen TÜİK, millet adına denetim yapan kuruma da hesap vermiyor. Çünkü saraya güveniyor" dedi.

Halil ATAŞ

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Sayıştay Raporları üzerinden değerlendirmelerde bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, devlet kurumlarının ciddiyetsiz bir şekilde davrandığını ve Sayıştay'dan bilgi kaçırdığını söyledi.

“194 HATA TESPİT EDİLMİŞ, 58’İ KISMEN DÜZELTİLMİŞ”

Sayıştay Raporları üzerinden değerlendirmelerde bulunan Aytekin “Sadece genel bütçe kapsamındaki kuruluşlarda Sayıştay geçmiş yıllarda toplamda 194 hata tespit etmiş. Bunu düzeltin demiş. Kurumlar bu tespitlerden 58'ini kısmen düzeltmiş. 136'sını ise hiç düzeltmemiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan, en eski devlet kurumu Sayıştay'ın iktidar tarafından ciddiye alınmaması sorumsuzluktan, rezaletten başka bir şey değildir” dedi.

“TEK ADAM YÖNETİMİ KURUMLARI EROZYONA UĞRATTI”

Tek adam yönetiminin dayattığı sistemin devlet kurumlarını erozyona uğrattığını dile getiren Aytekin, “Bu ciddiyetsiz tavrı, Sayıştay raporlarında da görüyoruz. Yangın söndürmek için bile Cumhurbaşkanı’nın olurunu bekleyen AKP'nin, bürokrasinin başına koyduğu iş bilmez kişiler, kurumların özgül ağırlığını da ciddi şekilde yaralamıştır” ifadelerini kullandı.

“TÜİK, TABLOLARINI SUNMAYA GEREK DUYMAMIŞ”

“Sayıştay TBMM adına denetim yapan üst kuruluştur. Milletin vekillerinin önergelerine cevap vermeyenler, millet adına denetim yapan kurumu da umursamıyor” diyen Aytekin, “Raporların büyük çoğunluğunda basiretsizlik ve çürüme görülüyor. Öyle ki Sarayın istatistik ofisi TÜİK tablolarını Sayıştay'a sunmuyor. Dolayısıyla denetim raporu yok. Böyle bir saygısızlık normalde olamaz. Açıkladığı verilerle milletle dalga geçen TÜİK, millet adına denetim yapan kuruma da hesap vermiyor. Çünkü saraya güveniyor” şeklinde konuştu.

“AİLE BOYU MASRAFLARI KURUMA ÖDETİYORLAR”

Tüm kurumlarda skandala varan işlerin olduğunu belirten Aytekin,

şunları söyledi;

“Örneğin Merkez Bankası'nda personelin ailelerinin sağlık giderleri kuruma ödettiriliyor. Bu iki yıldır Sayıştay denetçisi tarafından bulgu olarak işleniyor. Bu suçtur, zarardır diyor. Ama bağımlı Merkez Bankası'nın tüccar başkanının personelleri ‘siz bakmayın rapora aynen devam edin' diyor. Böyle bir aymazlık tarihte görülmemiştir.”

“FAİZİN ADI DİĞER GELİR OLMUŞ”

“Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Sayıştay'a sunduğu tablolara bakıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda aldığı faizle gündeme gelmişti. İki senedir faaliyet tablosunda ne hikmetse diğer gelir diye bir kalem açılmış ve faiz geliri kalemi çıkarılmış. Pekâlâ, diğer gelir miktarı ne kadar diye bakıyoruz. 58 milyon 17bin792 lira. Şimdi bu miktar faiz geliri değilse, o zaman buyursunlar açıklasınlar bu gelir neymiş öğrenelim.”

“HESABI SORMAK ZORUNDAYIZ”

“Devlet kurumlarının ciddiyeti olur. Bu ciddiyet, halkına duyduğu saygıdan beslenir. Ama kurumları yönetenler, bu şekilde israfların hesabını vermek zorundalar. Bu raporlar biliyoruz ki buzdağının görünen kısmı. Bunların hepsinin hesabını soracak, halkın parasına göz dikenlerin burnundan fitil fitil getireceğiz.”

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