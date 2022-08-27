SBK Davası’nda gizlilik kararı

ABD’de tutuklu olarak yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın davasında savcılığın, elde edilen deliller için 'gizlilik kararı' alınmasını talebi mahkeme tarafından kabul edildi.

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ABD'nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde tutuklu olarak yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’ın davasında, savcılık mahkemeye yaptığı başvuruda elde ettikleri deliller için gizlilik kararı alınmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre, Sulh Mahkemesi Hakimi Jared C. Bennett'a savcılığın sunduğu dilekçede, elde edilen delillerin, tanık ifadelerinin ve diğer bulguların sadece Korkmaz'ın belirlenen avukatlarıyla gizlilik kaydıyla paylaşılmasını istedi.

Ancak savcılık, avukatların hassas olan bu delilleri müvekkilleri Korkmaz'la belirlenen süreye kadar paylaşmaması talebinde de bulundu.

Savcılık, elindeki delillerin jürili duruşmanın başlamasından sekiz hafta önce Korkmaz'ın avukatlarına, müvekkillerinle paylaşılmamak kaydıyla verilmesi, duruşmaların başlamasından iki hafta öncesinde de Korkmaz ile paylaşılabilmesini istedi.

BAŞVURUYU KABUL ETTİ

Savcılığın delillerle ilgili kararını değerlendiren hakim Bennett, başvuruyu kabul etti. Hakim Bennett, dün açıkladığı kararında savcılığın elindeki delilleri duruşma tarihinden sekiz hafta önce Kormaz'ın savunma ekibinden belirlenecek bir avukatla, müvekkiliyle paylaşılmaması kaydıyla verilmesine; Korkmaz'ın gizlilik kaydı olan bu belgeleri seri duruşmalardan iki hafta öncesinde görebileceğine hükmetti.

Mahkeme kararına göre, Korkmaz davasında getirilen gizlilik kaydıyla savcılığın elde ettiği deliler, tanık ifadelerindeki herhangi bir kişinin kişisel tanımlayıcı bilgileri, kişinin doğum tarihi, sosyal güvenlik numarası, adresi, telefon numarası, e-posta adresi adresi gizli kalacak.

Karara göre, savcılığın elindeki yer alan kişi ya da işletmelerin mali bilgileri, banka hesap numaraları, kredi kartı veya banka kartı numaraları, hesap şifreleri, hesap adları, iletişim bilgileri, hesap geçmişi, hesap bakiyeleri, hesap özetleri, vergi iade bilgileri veya vergi mükellefi kimlik numaraları gizli kalacak.

21 EYLÜL’DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Avusturya'dan ABD'ye geçtiğimiz Temmuz ayında getirilen Korkmaz, Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde yapılan duruşmada, Sulh Hakimi Jarred Bennett’in karşısına avukatlarıyla birlikte çıkmış, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.

Korkmaz, 21 Eylül'de dava dosyasının asli hakimi Jill Parrish’in karşısına çıkacak.

12 AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLMİŞTİ

Salt Lake bölge mahkemesinde, eyalet başsavcılığının talebi üzerine Korkmaz'a 225 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. 15 sayfalık iddianamede, Korkmaz'a 12 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Korkmaz'ın usulsüz olarak yaptığı havale ve para transferleri için, işlediği 10 suça dair ayrı ayrı 20 şer yıl hapis cezası istendi.

Korkmaz için ayrıca kara para aklamaktan da 20 yıl, mahkemeye yalan beyanda bulunmaktan 5 yıl hapis cezası talep edildi.

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