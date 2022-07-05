SBK Türkiye’de yargılanmak istiyor: Avukatı mahkemeye bildirdi

ABD'den haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan açılan davada yargılanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı, mahkemeden güvence istedi ve SBK'nın Türkiye'de yargılanmayı istediğini bildirdi.

Hayati ARIGAN

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İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada, İnterpole yazı yazıldığı belirtilerek, sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan’ın adreslerinin kişisel mahremiyet yasasına göre gönderilmediği kaydedildi.

SBK AVUKATI GÜVENCE İSTEDİ

Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Murat Volkan Dülger savunmasında, “Müvekkilim halen tutukludur. İade süreci devam etmektedir. Öncelikle ABD ve sonrasında Türkiye’ye iade kararı verildi. Biz ABD’ye iade kararını üst mahkemeye taşıdık. Bunun sonucunu bekliyoruz. Bu davada Türk Maliyesi’nin hiçbir zararı yoktur. Müvekkilimin sahibi olduğu şirketler üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını, mahkemenizce verilen tutuklama kararının kaldırılmasını ve güvence verilmesini talep ederiz” dedi.

SBK TÜRKİYE’DE YARGILANMAK İSTİYOR

Korkmaz’ın Türkiye’de yargılanmak istediğini söyleyen Dülger, “Bildiğimiz kadarıyla sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan ABD’de Utah eyaletinde Saltlake City’de bir cezaevinde tutuklu bulunmaktadırlar.” ifadelerini kullandı.

MAHKEME TEDBİRİN KALDIRILMASI TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkeme, Korkmaz’ın ortağı olduğu şirketlerin mal varlıklarına el konulması kararının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetti.

ABD’DEKİ SANIKLARIN İFADESİ İSTENDİ

Sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan’ın ifadesinin ABD adli makamlarınca istinabe yolu ile alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar veren mahkeme, sanık Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı ve sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan hakkındaki yakalama kararının devamına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova ile tutuksuz sanıklar Kamil Feridun Özkaraman, Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik’in “suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” suçundan 3 yıldan 7 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

ABD uyruklu yakalamalı sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan’ın (Lev Aslan Dermen), “bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak” suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, tutuksuz sanık Doğa Doğan’ın “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme”den 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Bu sanıkların süreli hapis cezasına mahkumiyetleri halinde elde ettikleri maddi menfaat-ekonomik kazançlarının zorla alımına (müsadere) karar verilmesi de istenen iddianamede, “malen sorumlu olarak” belirtilen SBK Holding’in de yer aldığı 6 şirket ile ilgili de özel hukuk tüzel kişileri olarak faaliyet izinlerinin iptaline yönelik karar alınması isteniyor.

İddianamede ayrıca MASAK tarafından tanzim edilen “aklama incelemesi” raporuna göre, suça özgülenen şirketlerden olan Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık Yönetim AŞ’nin suçta kullanıldıklarına dair yoğun tespitlerin elde edilmesi sebebiyle zorla alımına, yine Mega Varlık Yönetim AŞ’de yapılan aramada el konulan, şirkete ait 42 bin 500 Kazakistan tengesi, 3 bin 320 avro, 11 bin 340 lira, 400 sterlin ve 9 bin 415 doların da zorla alımına hükmedilmesi talep ediliyor.

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