Şebeke liderinin kardeşi ve yeğenine ‘Kurye’ operasyonu

Kadın kuryeler kullanarak Fas'tan uyuşturucu getiren uyuşturucu şebekesine operasyon düzenledi. Uyuşturucu baronu Örfi Çetinkaya'nın kardeşi ile kardeşinin oğlunun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu da konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bir baron daha içeride, gözaltında şu an. Epeydir peşindeydik. Urfi Çetinkaya’nın kardeşi şu anda gözaltında” dedi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri 8 ay önce İstanbul Havalimanında, Fas'tan Türkiye’ye gelen bir kadının hareketlerini şüpheli buldu. Risk analizi ve profil uzmanı polisler şüpheli kadını durdurdu. Kadının üst aramasında bir şey bulunamadı. Ancak uyuşturucu kapsülü yutmuş olabileceği değerlendirildi. Hastaneye götürülen kadının röntgen filmi çekilince, sindirim sistemince çok sayıda kapsül olduğu anlaşıldı.

2 KURYE DAHA YAKALANDI

Narkotik polisi, uyuşturucu kuryesi ve bir kişiyi daha gözaltına aldı. Yakalanan kurye ve bağlantıları incelenirken, Fas'tan gelen 2 kadın uyuşturucu kuryesinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli daha yakalandı. Kuryelerin de sindirim sistemlerinde esrar yüklü kapsüller belirlendi. Polis ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.

UYUŞTURUCU BARONUNUN KARDEŞİ

Sindirim sistemlerinden, 774 uyuşturucu kapsülünde 4 kilo 862 gram esrar elde edilen kadın kuryeler ve diğer 3 şüphelinin tutuklandığı belirtildi. Şüphelilerin hangi uyuşturucu şebekesi tarafından kullanıldığını araştıran polis ise bazı izlere ulaştı. Suç örgütünün arkasındaki isimin firari uyuşturucu baronu Örfi Çetinkaya'nın kardeşi Aydın Çetinkaya ve Aydın Çetinkaya'nın oğlu Ceyhan Çetinkaya'nın olduğu iddia edildi.

ÇETİNKAYALAR YAKALANDI

İstanbul Narkotik Polisi, Aydın ve Ceyhun Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu şebeke üyelerini yakalamak için 15 Mayıs'ta operasyon düzenledi. İstanbul ve Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde düzenlenen operasyonda Aydın ve Ceyhan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 4'ü Fas uyruklu 8 şüpheli yakalandı. Örgüt lideri olduğu öne sürülen Aydın Çetinkaya ve yardımcısı olduğu iddia edilen oğlunun yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

EPEYDİR PEŞİNDEYDİK

Bugün katıldığı Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'nda konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, “Bir baron daha içeride, gözaltında şu an. Epeydir peşindeydik. Urfi Çetinkaya'nın kardeşi şu anda gözaltında” dedi.

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