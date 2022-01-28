Şebnem Şirin cinayetinde iki polis hakkında takipsizlik

Denizli’de Furkan Zıbıncı tarafından öldürdüğü iddia edilen 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin cinayetinde olay yerine gelen iki polis memuru hakkında ailesinin şikayeti takipsizlikle sonuçlandı.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir apart dairesinde öldürülen 25 yaşındaki Şebnem Şirin cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Komşuların daireden gelen gürültü üzerine olay yerine çağırdıkları polis memurlarının dairenin kapısına kadar gelerek geri döndükleri ileri sürülmüştü. Genç kızın annesi Pervin Tokat'ın iki polis memuru hakkında ‘görevi ihmal' suçuyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

“GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK”

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının iki polis hakkında yürüttüğü soruşturmada ihbar eden kişinin binanın ismini yanlış verdiği, polislerin ihbardan 10 dakika sonra olay yerine ulaştıkları, kavga gürültüsü duyulmadığı için olay yerinden ayrıldıkları, görevlerinin gereğini yerine getirdikleri ifade edildi.

Savcılık ihmal ve gecikme gösterilmediği kanaatine vararak kovuşturma yapılmasına yer olmadığı gerekçesiyle dosyada takipsizlik kararı verdi.

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