Şebnem Şirin’in katil zanlısı yaşananları yine hatırlayamadı

Denizli’de öldürülen gıda mühendisi Şebnem Şirin cinayetinin yargılamasına devam edildi. Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesinde katil zanlısı Furkan Zıbıncı olay günü yaşananlara dair hiçbir şey hatırlamadığını yineledi. Şirin’in avukatları katil zanlısının babası, kardeşi ve yakın arkadaşı hakkında ‘suçu gizleme’ nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Selami AYDIN

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Denizli'de geçtiğimiz yıl 27 Ekim'de bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürülen gıda mühendisi Şebnem Şirin davasında yargılama devam ediyor. Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci celsesine Şirin'in ailesi ve yakınları ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

‘HİÇBİR ŞEY HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ'

Yargılama sırasında mahkeme başkanı katil zanlısı Furkan Zıbıncı'ya olay günü yaşananlara dair üst üste sorular yöneltti. Duruşmanın ilk celsesinde yaşananlara dair hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Zıbıncı aynı tavrını bu duruşmada da sürdürdü. Zıbıncı “Hiçbir şey hatırlamıyorum” diye yanıt verdi.

‘İKİ TANIK DİNLENDİ'

Mahkeme heyeti tanık olarak katil zanlısı Furkan Zıbıncı'nın kardeşi Berkan Zıbıncı ile yakın arkadaşı Mustafa Tolgay'ı dinledi. İki tanık olay günü yaşadıklarını anlattı. Şirin'in avukatı Osman Tabu iki tanığın polis ifadeleri ile mahkemede verdikleri ifadeler arasında farklılıklar bulunduğunu ileri sürdü. Tabu; tanıkların daha önce polis ifadesinde katil zanlısı Zıbıncı ile kafe önünde Şirin'i bekledikleri yönünde ifade verdiklerini mahkemede ise tesadüfen karşılaştıklarını anlattıklarını, sanığı korumaya yönelik hareket ettiklerini savundu.

‘TANIKLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU'

Tabu katil zanlısının babası İsmail Zıbıncı, kardeşi Berkan Zıbıncı ve arkadaşı Mustafa Tolgay hakkında ‘suçu gizleme' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Mahkeme suç duyurusunu kabul etmedi. Duruşma salonunda hazır bulunmayan İsmail Zıbıncı hakkında zorla getirilme kararı çıktı. Mahkeme heyeti savunmaya araştırılmasını istediği diğer hususlar ile dinlenmesi istenen diğer tanıkların belirlenmesi ve delillerin mahkemeye sunulması için süre verdi. Sonraki duruşma tarihi 17 Haziran olarak belirlendi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Pamukkale İlçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'ndeki apart dairesinde birlikte kalan ikili arasında sabah 06:00 sıralarında tartışma çıktığı, Zıbıncı'nın genç kızı bıçakla öldürdükten sonra yaya olarak kaçtığı ileri sürülmüştü.

Katil zanlısının telefonunda yer alan veriler nedeniyle savcılık ‘Beden Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiyi, Tasarlayarak Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Kasten Öldürme' suçlamasıyla dava açmış, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.

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