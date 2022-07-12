Seçim anket sonuçları: AKP eriyor, İYİ Parti yükselişte

Muhalefet iktidara 'sandığı getir' çağrısı yaparken, Cumhur İttikafı seçimlerin zamanında yapılacağını söylüyor. Araştırma şirketleri ise çalışmalarına hız verdi. İşte son bir ayda kamuoyuyla paylaşılan anket sonuçları...

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Seçmenin nabzını tutan araştırma şirketleri Haziran ve Temmuz’da peş peşe anket sonuçları yayınladı.

Son bir ayda kamuoyu ile paylaşılan anket sonuçlarının büyük bir kısmı AKP'nin bugüne kadar aldığı en düşük oy oranına işaret ediyor.

2002 seçimlerinde yüzde 34 oy alıp tek başına iktidar olan AKP'nin oyları 2015 seçimlerinde yüzde 49'a kadar çıkmıştı.

Son anket sonuçlarında biri hariç yüzde 34'ü geçemeyen AKP iki ankette ise ikinci sıraya düşmüş görünüyor.

Araştırma sonuçlarında İYİ Parti'nin oylarındaki yükseliş, MHP'deki düşüş dikkat çekiyor.

İşte son 1 ayda 6 araştırma şirketinin sorduğu “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna seçmenin verdiği cevaplar:

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