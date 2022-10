Seçim güvenliği endişesi: ‘Yabancı ikametgahı skandalı’ Meclis’te

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, hanelerde yaşayanların bilgileri dışında kaydettirilen yabancıları Meclis’e taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Adıgüzel konu hakkında açıklama talep etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in hanelerdeki yabancılar ile ilgili açıklamalarının tamamı ise şöyle:

“Son günlerde özellikle sosyal medyada vatandaşlarımızdan kendi bilgileri dışında tanımadıkları yabancıların evlerine kaydedilmiş olduğuna dair şikayetler geliyor. Vatandaşlar e-devlet üzerinden edindikleri ‘Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi'nde birden fazla kişinin kendi hanelerine haberleri olmadan kaydedildiğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, gelen şikayetlerin arasında yabancı uyruklu olanlar da var. Buna karşın yetkililerden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bir haneye o hanede yaşayanların bilgisi dışında yeni kişilerin kaydedilmesi skandal bir durumdur.

Halihazırda zaten kamuoyunda seçim güvenliğine ilişkin ciddi endişeler varken, kamuoyunun konuya ilişkin acilen bilgilendirilmesi gerekiyor. Kişilerin bilgisi olmaksızın hanelerine yabancı kişilerin eklenmesi konusunun bir an evvel aydınlatılması, ortada teknik bir ihmal ya da hata var ise bunun bir an evvel giderilmesi ve kamuoyunda dile getirilen şüphe ve endişeleri yatıştıracak açıklamalar yapılması şarttır. Vatandaşlar ne yapsın? Her gün e-devlet üzerinden “Acaba bugün kiminle aynı evde oturuyoruz?” endişesi ile kontrol mu etsinler? Vatandaşları bu kaygı ve endişe halinden kurtaracak bir açıklama yapılması şart. Aksi takdirde, iktidarın seçim öncesi bile isteye vatandaşların sandığa olan güvenini zedeleme amacı ile böyle bir uygulamaya gittiği düşünülecek.”

GENELLİKLE “DİĞER ADRES” OLARAK TANIMLANMIŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP'li Onursal Adıgüzel önergede şu ifade ve sorulara yer verdi:

“Türkiye'nin birçok ilinde hanelerde yaşayanların bilgileri dışında başka kişilerin de o yerleşim yerlerine kayıt ettirildiklerine dair başta sosyal medya olmak üzere farklı platformlarda paylaşılan belgeler kamuoyunda yaklaşan seçimler öncesi endişe yaratmıştır. İddia sahibi vatandaşlar e-devlet üzerinden yaptıkları kontroller sonrasında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden edindikleri “Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi”nde bilgileri dışında birden fazla kişinin hanelerinde kayıtlı olduğunu tespit etmiştir.

Vatandaşlardan gelen şikayetler incelendiğinde o yerleşim yerinde oturanların bilgisi dışında kaydettirilen kişilerin genellikle ‘diğer adres' olarak tanımlandıkları görülmektedir.”

ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMALI

CHP'li Adıgüzel'in soruları şu şekilde:

– Bilindiği üzere, “Yerleşim Yeri” tanımı dışında kalan yazlık, kışlık, öğrenci yurdu, cezaevi, askerlik hizmetinin yapıldığı yer gibi geçici süreyle kalınan yerler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda, “Diğer Adres” olarak tanımlanmaktadır. Diğer Adres belirlemesi süreci nasıl işletilmektedir?

– Bir kişinin diğer adresi olarak bir yerleşim yerine kaydedilmesinde o yerleşim yerinde ikamet edenlerin rızası alınmakta mıdır? Alınmıyor ise, bu durumun yaratacağı suiistimallerin önüne geçebilmek için ilgili yerleşim yerinde ikamet edenlerin rızasının alınması için bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?

– Bir yerleşim yerinde diğer adres olarak kayıtlı olanlar o yerleşim yerinde oy kullanabilir mi?

– Seçmen listelerinin belirlenmesinde hangi adres tipleri dikkate alınmaktadır?

– Mevcut işleyişte e-devlet üzerinden düzenlenen “Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi”nde tanımadıkları kişilerle karşılaşanlar için şikayet yolunda kolluk tarafından tespit öngörülmektedir. Yerleşim yeri adresine kayıtlı diğer adres beyanlarına dair şikayetler için yaklaşan seçimleri de göz önüne alarak kolaylaştırıcı bir uygulama düşünüyor musunuz? Buna dair herhangi bir çalışmanız var mı?

– Kamuoyuna da yansıdığı üzere, son dönemde “diğer adres” üzerinde kayıtlarda yaşanan artışın sebeplerinin araştırılarak kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılması ve vatandaşların yaşadığı endişenin giderilmesi düşünülmekte midir?

