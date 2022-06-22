Abone Ol

Seçmenin büyük bölümü Suudi Arabistan ile yakınlaşmaya karşı çıktı

MetroPOLL Araştırma'nın anketine katılan seçmenlerin büyük bir kısmı, Suudi Arabistan ile yakınlaşmaya sıcak bakmadığını ifade etti.

Yayınlanma: 22:35 - 22 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Seçmenin büyük bölümü Suudi Arabistan ile yakınlaşmaya karşı çıktı

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2022 anketinden sonuçlar paylaştı.

Mayıs ayında yapılan ankette vatandaşa, iktidarın geçmişteki söylemlerinin aksine dış politikada Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan gibi ülkelerle yakınlaşması soruldu.

SEÇMEN, O ÜLKELERLE YAKINLAŞMAYA OLUMLU BAKMIYOR

MetroPOLL Araştırma anketine katılanların “Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerle yakınlaşmasını nasıl karşılıyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevaplara göre ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

*Suudi Arabistan’la yakınlaşmaya olumlu bakanların oranı %29,7, olumsuz bakanların oranı ise %60,3 olarak çıktı.

*Benzer şekilde Mısır’la yakınlaşmaya destek verenlerin oranı %34,9, karşı çıkanlar %56,7.

*İsrail’le yakınlaşmayı olumlu görenler %24,4, olumsuz görenler ise %67,6.

*Ermenistan’la yakınlaşmaya olumlu bakanların oranı %35,5, olumsuz bakanların oranı ise %57,1.

*Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilişkilerin yakınlaşmasını toplumun %48,6’sı olumsuz, %42,1’i olumlu değerlendiriyor.

Türkiye ile Suudi Arabistan'dan ortak bildiri: 'Yeni iş birliği dönemi' vurgusu İlginizi Çekebilir Türkiye ile Suudi Arabistan'dan ortak bildiri: 'Yeni iş birliği dönemi' vurgusu Muhalefetten Selman ziyareti tepkisi İlginizi Çekebilir Muhalefetten Selman ziyareti tepkisi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster