Sedat Peker davasında 8 sanık hakkında tahliye kararı

Sedat Peker’in lideri olduğu suç örgütüne yönelik, 14’ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada, 8 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Öte yandan mahkeme, Cahit Çetin’in öldürülmesine yönelik dosyanın ise bu dosyadan ayrılmasına karar verdi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Sedat Peker'in lideri olduğu suç örgütüne yönelik, aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 14'ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından konferans salonunda yapılan ve 4 gün süren duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar ise duruşma salonunda avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

Duruşmada tanık ve müştekiler ifade verdi. Söz verilen tutuklu sanıklar ise tahliyelerini talep etti.

8 SANIK HAKKINDA TAHLİYE

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar adına kayıtlı banka hesapları ile suçlamaya konu şirketlerin Sedat Peker Suç Örgütü'ne para aktarılıp aktarılmadığının tespit edilmesi için Mali Suçlar Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor istenmesine karar verdi. Cahit Çetin'in öldürülmesine yönelik dosyanın ise bu dosyadan ayrılmasına karar verdi.

Sedat Peker'in de aralarında olduğu 10 firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamına karar verden mahkeme, sanıklar Abdullah Süngü, Bedirhan Pamuk, Emre Koyun, Ercan Ekşi, Erhan Biçer, Eser Sarıtaş, Fikret Aydın ve Özgür Altay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak, tahliyelerine karar verdi. Mahkeme, 6 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi, duruşma ertelendi.

ÜYE HAKİM TAHLİYE İSTEDİ

Öte yandan üye hakim muhalefet şerhi koydu. Şerhte, sanıklar Burçin Bal, Emre Topaloğlu, Ozan Batıgün, Selçuk Köroğlu, Süleyman Onur Kepenekçi'nin savunmalarının alınmış olduğu, sanıklar lehine karar değişme ihtimali olduğu, kaçma ve delilleri değişitirme şüphesinin somut olgularla ortaya konulmamış olduğu belirtildi. Şerhte, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreye vurgu yapılarak, sanıkların tahliye edilmelerinin ölçülü olacağı belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 30 kişi mağdur, Çekmeköy’de 31 Ağustos 2017 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin ise maktul olarak yer almıştı.

İddianamede, suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle, ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı “var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “tefecilik”, “silahla kasten yaralama” suçlarından ise toplamda 390 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

Örgüt yöneticisi olan 9 kişinin ise, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme”, “kasten öldürmeye azmettirme”, “var olan suç örgütün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “tefecilik” ve “silahla kasten yaralama” suçlarından da değişik oranlarda hapis cezası istenmişti.

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