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Sedat Peker’in basın danışmanı Emre Olur adliyeye gönderildi

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in basın danışmanı olarak da bilinen Emre Olur emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.  

Habip ATAM
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Sedat Peker’in basın danışmanı Emre Olur adliyeye gönderildi

Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarını yöneten Emre Olur, geçtiğimiz Pazar günü Arnavutluk'tan ülkemize getirilmişti.

Polisin İnterpol aracılığıyla teslim aldığı Olur, tarifeli uçakla getirildiği İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

‘Tehdit’, ‘Suçu ve Suçluyu Övmek', ‘Suç İşlemek amaçlı Kurulan Örgüte Üye Olmak' ‘Basit Yaralama', ‘Sesli Yazılı Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçlamalarıyla hakkında işlem yapılan Emre Olur'un emniyetteki işlemleri bu sabah tamamlandı. Olur işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesine gönderildi.

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