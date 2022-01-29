Sedef Kabaş’ın avukatından tepki: “Daha ataması yapılmadan tarafını belli etmiş”

Gazeteci Sedef Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle bugün Adalet Bakanı olarak atanan Bekir Bozdağ’ın 24 Ocak tarihinde yaptığı paylaşımı alıntılayarak, Bozdağ için “Daha ataması yapılmadan Sedef Kabaş hakkında ihsas-ı reyde bulunmuş (tarafını belli etme)” ifadelerini kullandı.

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‘Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği suçlamasıyla 22 Ocak tarihinde tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile ilgili, henüz Adalet Bakanı olmadan, 24 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bekir Bozdağ'ın paylaşımına Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz tepki gösterdi.

“GEL DE ADİL YARGILANMA BEKLE”

Avukat Poyraz, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Bozdağ'ın paylaşımını alıntılayarak, “Daha ataması yapılmadan Sedef Kabaş hakkında ihsas-ı reyde bulunmuş (tarafını belli etme). Gel de Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanı olduğu adliyeden adil yargılanmayı bekle” sözleriyle tepki gösterdi.

BOZDAĞ PAYLAŞIMINDA NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanlığı görevinden istifa eden Abdulhamit Gül'ün yerine, bugün (29 Ocak 2022) atanan Bekir Bozdağ, 24 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

*Muhalif kesimin, adli işlem yapılanlar hakkında, ‘Bir cümle söyledi gözaltına alındı', ‘Bir Tweet attı tutuklandı', ‘Düşüncesi yüzünden takibe uğradı', ‘Muhalif sesleri susturuyorlar' vb. beyanları var. Ama söylenen düşünce veya söz ile atılan tweet’in içeriğine hiç değinmiyorlar.

“SIRF ALGI YAPMAK İÇİN KÜFÜR VEYA HAKARETİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR”

*İfade edilen düşünce, söylenen cümle veya atılan tweet’in içeriğine hiç bakmıyorlar. Çünkü baktıklarında, sinkaflı küfürleri ve hakaretleri görecekler ve bunları savunamayacaklar. Sırf algı yapmak için küfür veya hakareti ya görmezden geliyorlar ya da çarpıtıyorlar.

*Aklıselim, hakkaniyetli, adaletli ve vicdanlı her bir insan, herhangi bir insana ‘Büyükbaş hayvan' ve onun girdiği yere de ‘Ahır' diyen birini savunmaz. Aksine bunu hakaret sayar, hakaret edenin suç işlediğini söyler, onu kınar, ona destek vermez.

*Bir toplumda açık, somut ve net hakarete, ‘Hakaret değildir' diyenler varsa ya da hakareti te'vil ile temize çekmeye kalkışanlar varsa, onlarda aklıselim, hak, adalet ve vicdan kayıptır. Kim ne ile hareket ederse etsin biz aklıselim, hak, adalet ve vicdan ile harekete devam edeceğiz.

“O DA TARAFSIZLIĞINI BOZDU”

Konuyla ilgili SÖZCÜ’ye konuşan Avukat Poyraz, “O tweet’i 5 gün önce atmış. O saatte bakan filan değil ama bence bu sürecin böyle gelişeceğini biliyorlardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş hakkında soruşturma başlattığında, soruşturma yapan savcı, Adalet Bakanlığından kovuşturma, yani dava açmak için izin isteyecek. İzni de Adalet Bakanı verecek. Şu anda artık Abdulhamit Gül değil de Bekir Bozdağ verecek. Zaten o açıklamasıyla o da tarafsızlığını bozdu” ifadelerini kullandı.

“FETÖ’YE ÖVGÜLER YAĞDIRAN BİRİ YİNE BAKAN OLDU”

Avukat Poyraz, konuşmasının devamında şunları söyledi;

*Bazı bakanlıklar var, eskiden mesela seçime 2 ay kala İçişleri, Ulaştırma ve Adalet Bakanları istifa eder, yerine bağımsız kişiler gelirdi. Neden? Seçim güvenliği için. Siyasi parti mensubu olmasınlar diye. Teorik olarak tabii, pratikte böyle bir şey olmazdı.

*Şimdi Adalet Bakanlığı’na gelen Bekir Bozdağ geçmişte kim olduğu belli. Fethullah Gülen ile resim çektiren, ona övgüler yağdıran şimdi yine bakan oldu. FETÖ ile mücadele diye bir şey var. O garip gureba ile ilgili olan bir şey. Bekir Bozdağ, bu şekilde beyanatta bulunduğuna göre dava açılması için izin de verecektir.

“ADALETSİZLİK, HUKUKSUZLUK DAHA DA ARTACAK”

*Bekir Bozdağ şu an ne oldu, HSK’nın da başı oldu. Peki hakim yarın nasıl tahliye kararı verecek? Savcı, aklından geçse bile gönül rahatlığıyla tahliyesini talep edebilecek mi? Mümkün değil. Bütün bunlara baktığınızda, 64 yaşındayım her dönemi yaşadım, hele bu dönemdekileri fazlasıyla yaşadım. Türkiye’deki bu gidişat, adaletsizlik hukuksuzluk daha da artacak. Görünen o. Ama bari bu kadar da göstere göstere yapmayın. Bu kadar hukuksuzluk çok fazla.

“SONUNDA HUKUK DEVLETİ MUTLAKA İNŞA EDİLECEK”

*Bekir Bozdağ daha göreve başlamadan müvekkile karşı tarafsızlığını kaybetmiş, oyunu açıklamış. Bu nedenle de artık bu davada, dava açılması yönünde vereceği kararla davada müdahale etmiş bir kişi durumuna düşüyor. Kamuoyu da zaten bunu yakından görüyor. Türkiye bunları yaşayacak, sonunda hukuk devleti mutlaka inşa edilecek.

ABDULHAMİT GÜL DE KABAŞ TUTUKLANMADAN ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Sedef Kabaş henüz tutuklanmadan önce, Adalet Bakanı olan Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Gül, Kabaş hakkında yaptığı paylaşımda, “Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır” ifadelerine yer vermişti.

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