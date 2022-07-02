Abone Ol

Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı

Dümeni kitlenen ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı

Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir hatları vapurunun aniden dümeni kitlenince Karaköy iskeleye çarptı.

Çarpma sonunca büyük panik yaşanırken, bu sırada çay ocağında bulunana çalışanın üzerine çay kazanı devrildi.

Savrulan biri kadın iki yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. (İHA)

İzmir'de arabalı vapur ücretlerine zam İlginizi Çekebilir İzmir'de arabalı vapur ücretlerine zam

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster