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Şehit edilen 6 öğretmen anıldı

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent köyünde 1994 yılında, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 öğretmen düzenlenen törenle anıldı.

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Şehit edilen 6 öğretmen anıldı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki Darıkent köyünde 11 Eylül 1994 yılında PKK’lı teröristler tarafından kaldıkları lojmanda şehit edilen öğretmenler  Vedat İnan, Mustafa Kaynarca, Ali İhsan Çetinkaya, Büminhan Temizkan, Rüstem Şen, Metin Kaynar için anma programı  düzenlendi.

Törene, Tunceli Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ekber Küçük, Mazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan, Darıkent Ortaokulu müdürü Özlem Çatal, köy sakinleri katıldı. Darıkent köyündeki  Atatürk  Anıtı önünde yapılan anma programında şehit öğretmenler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edildi.

Program, Darıkent Ortaokulu Müdürü Özlem Çatal'ın konuşmasıyla son buldu.

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