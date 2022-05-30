Şehit İslam Sancak son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen P. Uzm. Çvş. İslam Sancak, memleketi Samsun’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Kuzey Irak’ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Tekkeköy nüfusuna kayıtlı P. Uzm. Çvş. İslam Sancak’ın (30) naaşı askeri uçakla saat 11.30'da Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Burada yapılan törenin ardından şehidin naaşı Tekkeköy ilçesindeki Erenköy Mahallesi'nde bulunan baba ocağına götürüldü. Şehidin babasının 2012 yılında vefat ettiği, 6 kardeş oldukları ve şehidin 4 ay önce Meyra Ayvaz ile nişanlanarak evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

“SİZLER DE BENİM İSLAM'IMSINIZ”

Şehit asker İslam Sancak'ın cenazesi baba ocağına getirilirken şehidin annesi Hanım Sancak, kardeşleri, nişanlısı ve yakınları gözyaşı döktü.

Burada şehidin ailesinin feryatları yürekleri dağladı. Şehit Sancak'ın Kuzey Irak'ta görev yaptığı silah arkadaşları da cenazeye gelerek şehidin annesi Hanım Sancak'ı sarılarak teselli etti.

Hanım Sancak, oğlunun silah arkadaşlarına sarılarak, “Sizler de benim İslam'ımsınız” diyerek gözyaşı döktü. Öte yandan şehit Sancak'ın askeri göreve 2018 yılında başladığı, Pençe-Kilit Operasyonu’yla birlikte Kuzey Irak'ta görev yaptığı belirtildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Helallik alınması ve duanın ardından şehit askerin naaşı cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Samsun’un Tekkeköy ilçesi Erenköy Aile Mezarlığı’na götürüldü.

Cenaze namazından önce tabuta sarılan şehidin nişanlısı Meyra Ayvaz, annesi Hanım Sancak, kardeşleri, silah arkadaşları ve akrabaları gözyaşı döktü. Şehit P. Uzm. Çvş. İslam Sancak’ın cenazesi Erenköy Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. İHA

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