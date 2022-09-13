Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk vefat etti
Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk (80) vefat etti.
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşayan Safitürk, akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Safitürk’ün ölüm haberini alan komşuları, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.
Vali Çetin Oktay Kaldırım da cenaze evine gelerek, Safitürk’ün yakınlarına taziye dileklerini iletti. Safitürk’ün cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor. (AA)