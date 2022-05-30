Şehit Muhammed Serttaş son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, Diyarbakır'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
27 Mayıs’ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan, tedavi altına alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olan Serttaş’ın cenazesi, Sur ilçesindeki Ulu Cami’ye getirildi.
Şehidin cenazesi defnedilmek üzere Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği’ne götürüldü.