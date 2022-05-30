Abone Ol

Şehit Muhammed Serttaş son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, Diyarbakır'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Özgür CEBE
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Şehit Muhammed Serttaş son yolculuğuna uğurlandı

27 Mayıs’ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan, tedavi altına alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olan Serttaş’ın cenazesi, Sur ilçesindeki Ulu Cami’ye getirildi.

Şehidin cenazesi defnedilmek üzere Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği’ne götürüldü.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster