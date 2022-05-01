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Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Nurettin Uzun (24), memleketi Samsun'da toprağa verildi. Şehidin nişanlısı Sedanur Düzenli, uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 

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Şehit nişanlısını, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan’da teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Nurettin Uzun için memleketi Samsun’da tören düzenlendi.

UZUN SÜRE TABUTA SARILDI

Çarşamba ilçesi, Kabaceviz Mahallesi’nde Merkez Camii’nde ikindi vakti düzenlenen törene şehidin annesi Asiye, babası Lütfü, kardeşleri Aynur, Saliha ve Muhittin Uzun ile nişanlısı Sedanur Düzenli katıldı.

Uzun’un yüzüğü takılı künyesini boynuna asan Sedanur Düzenli, uzun süre tabuta sarıldı. Şehidin kardeşleri de tabutun başında birbirine sarıldı.

Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Vali Zülkif Dağlı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Namazının ardından Uzun’un cenazesi, Kabaceviz Mahallesi’nde toprağa verildi. (DHA)

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