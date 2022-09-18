Şehit Piyade Er Ayberk’in naaşı memleketi Gaziantep’e uğurlandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakoluna terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi.
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Şanlıurfa GAP Havalimanı’na getirildi.
Buradaki törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan dua etti.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından askeri helikoptere taşındı. Şehidin naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Gaziantep’e gönderildi.
Törene katılan şehidin annesi Meryem ve babası İlhak Aybek’in duygulandıkları görüldü.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu’na terör örgütünce saldırı düzenlenmiş, saldırıda Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı. (AA)