Şehit polisin davasında katil zanlısına müebbet ve 10 yıl hapis cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit olduğu 2 polisin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilişkin görülen davada, karar çıktı. Mahkeme heyeti, 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan'ı (47) müebbet hapis ve 10 yıl cezasına çarptırdı, oğlu Efe Özturan'ın da (19) beraatine karar verdi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum’da olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 16 Haziran 2021 tarihinde, motosikletlerle şüphelilerin otomobilini takibe aldı.

Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Ercan Yangöz, şehit oldu. Çeteye yönelik operasyonda Yangöz’ü şehit eden Fatih Özturan’ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12’si tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Fatih Özturan hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis, oğlu Efe Özturan hakkında ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın 16 Mart’taki 3’üncü duruşmasında savcı, mütalaasını açıklayıp, her iki sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın bugün görülen 9’uncu duruşmasında tutuklu sanık Fatih Özturan mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan oğlu Efe Özturan ise Samsun’un Bafra ilçesinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Salonda şehit polis memuru Ercan Yangöz’ün annesi Nursel Yangöz, babası Şahin Yangöz, tanık polisler, yakınları, meslektaşları ve avukatlar yer aldı.

Mahkeme heyeti karar duruşmasında, katil zanlısı Fatih Özturan’ın Ercan Yangöz’ü şehit etmekten müebbet, polis memuru Abdülkadir Doğan’ı yaralamaktan da 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, oğlu Efe Özturan’ın ise beraatine karar verdi.

“İSTİNAFA GİDECEĞİZ VE SONUNA KADAR DAVAMIZI TAKİP EDECEĞİZ”

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan şehidin babası Şahin Yangöz, “Söyleyecek bir şey yok. İstediğimiz kararı kısmen aldık. Ama oğlu Efe açısından istediğimiz kararı alamadık. Efe, serbest kaldı. Babası hakkında müebbet hapis cezası, ayrıca Abdülkadir tarafından da 10 yıl hapis cezası aldı. İstinafa gideceğiz ve sonuna kadar davamızı takip edeceğiz” dedi.

“EFE ÖZTURAN’IN BERAAT KARARI BEKLENMEDİK BİR DURUM”

Yangöz ailesinin avukatlarından Tuğba Özden Tosun da “Bu husus, heyetin dikkatini çekti ve pişmanlıkla ilgili hiçbir indirim yapmadı. Bu adam bu suçu işlediği için, bizim Ercan’ımızı şehit ettiği için bir indirim almamış oldu. Evet, aldığımız karar noktasında belli başlı sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple istinafa götüreceğiz. Efe Özturan’ın beraat kararı beklenmedik bir durum. Bu husus, bizim için istinafta üzerinde çok duracağımız bir nokta teşkil edecek” diye konuştu. (DHA)