Şehit Uzman Çavuş Selahattin Taşkın son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın memleketi Erzurum’un Oltu ilçesi Tuzla Köyü'nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda Metin Dağı bölgesine yapılan sızma girişimi esnasında şehit düşen Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın (38) Erzurum'un Oltu ilçesinde doğduğu Tuzla Köyü’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Cami’de ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum amirleri, ilçe halkı ve şehidin yakınları katıldı.
“BAYRAMDAN SONRA İZNE GELECEKTİ”
Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın'ın bayramdan sonra izne geleceğini ifade eden üvey annesi Çınar Taşkın, “Bayramdan sonra izne gelecekti, para göndermiştik ama cenazesi geldi” dedi.
Şehit taşkının naaşı kılınan cenaze namazının ardından Tuzla köyünde defnedildi. Cenaze namazında Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.
Piyade Uzman Çavuş Selahattin Çavuş (38) evli ve 3 çocuk babasıydı.