Şehit Yusuf Ataş’ın ‘vasiyeti’ yerine getirildi

Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21), "Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın vasiyeti yerine getirildi.

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Elazığlı Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın, ölmeden bir süre önce çekilen görüntülerde arkadaşlarına vasiyette bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Ataş’ın, “Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın. Okulunu falan her şeyini karşılayın” sözleri, izleyenleri duygulandırmış ve LÖSEV’e bağış yağmıştı.

“SİZİ BİRLİKTE YAŞATACAĞIZ”

LÖSEV de Ataşın vasiyetiyle ilan vererek, “Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimiz Yusuf Ataş’ın vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı. İlanda ayrıca şehit Ataş ile lösemili bir çocuğun fotoğrafına yer verilerek, “Sizi birlikte yaşatacağız” yazıldı.

“BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK”

Elazığ Valiliğinin sosyal medya hesabından da paylaşım yapılarak, lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Elif’in ailesiyle şehit Yusuf Ataşın ailesinin bir araya getirildiğini ve Elif’in bütün ihtiyaçlarının karşılanacağı duyuruldu.



Yapılan paylaşımda, “Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Şehit düşen Kahraman Hemşehrimiz P. Asb. Çvş. Yusuf Ataş’ın vasiyeti yerine getirildi. Valimiz Ömer Toraman, şehidimizin ailesi ve ilimizde lösemi tedavisi gören Elifin ailesi ile bir araya geldi. Şehidimizin vasiyeti doğrultusunda 6 yaşındaki lösemi hastası Elif kızımızın ihtiyaçları karşılanacaktır. Bu vesile ile Şehitlerimize Allahtan rahmet, hastalarımıza şifa diliyoruz” ifadelerine yer verildi. (DHA)

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