Şehitlerimiz törenle memleketlerine uğurlandı

Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 Mehmetçiğin cenazesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların katıldığı törenle toprağa verilmek üzere Hakkari'den memleketlerine uğurlandı.

Orhan BOZKURT

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Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki çatışmada şehit olan Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında tören düzenlendi.

Geceyi Çukurca'da geçiren Millî Savunma Bakanı Hulusi Bakan Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile katıldığı tören, şehit askerlerimizin öz geçmişlerinin okunması ile başladı.

Şehitlerimizin naaşlarının helikopterlerden alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında askerî uçağa taşınmasının ardından dua okundu. Duanın ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçak, şehitlerimizin naaşlarını son yolculuklarının yapılacağı memleketlerine götürmek üzere Hakkâri'den havalandı.

Şehit Teğmen Güler memleketi Antalya'da, şehit Uzman Çavuş Kapılay Hatay'da, şehit Uzman Çavuş Cankaya Kütahya'da, şehit Uzman Çavuş Doğan Ankara'da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da son yolculuklarına uğurlanacak.

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