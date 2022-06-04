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Şeker Fabrikaları Genel Müdürü görevden alındı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürü  ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alındı. Alkan'ın yerine Muhiddin Şahin atandı. 

Yayınlanma: 05:17 - 04 Haziran 2022 Güncellenme:
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Şeker Fabrikaları Genel Müdürü görevden alındı

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